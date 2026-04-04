L'intera serie Thief è in bundle e talmente scontata su GOG che non potete lasciarvela sfuggire

Nel 1998 uscì uno dei più grandi giochi stealth di sempre, che rivoluzionò il genere introducendo dei sistemi di gioco avanzatissimi, lavorando sulle architetture dei livelli, sul level design e sull'utilizzo nel gameplay del sistema di illuminazione. Stiamo chiaramente parlando di Thief: The Dark Project di Looking Glass Studios. Da lì nacque una serie che conta quattro capitoli principali, nonché il recente spin-off Thief VR: Legacy of Shadow per visori VR. Se la volete portare a casa, al netto dell'ultimo titolo, potete farlo acquistando un bundle proposto da GOG a un prezzo eccezionale: 5,49 euro.
Pezzi di storia
Il pacchetto, chiamato semplicemente Thief: Bundle, comprende: Thief Gold (Thief: The Dark Project più livelli extra), Thief 2: The Metal Age, Thief: Deadly Shadows e l'edizione definitiva di Thief, il tentativo di rilancio della serie del 2014, nonché il titolo più debole dell'offerta, per via di alcuni compromessi nel gameplay.
Protagonista assoluto della serie è il ladro Garrett, che si trova invischiato in diversi complotti che deve provare a fermare, mentre si riempie le tasche di bottino per acquistare l'equipaggiamento che gli serve.
I Thief sono caratterizzati da livelli che danno ampi margini di libertà di manovra al giocatore, pur avendo degli obiettivi fissi da raggiungere, per quello che può essere considerato uno degli esempi più fulgidi di gameplay emergente dell'epoca, capace di influenzare tantissimi titoli successivi, in particolare nel genere degli immersive sim (di cui viene considerato uno dei rappresentanti più prestigiosi).
Insomma, con pochi euro non vi portate a casa solo dei grandi giochi, ma anche dei veri e propri pezzi di storia videoludica.