Il controller wireless SCUF INSTINCT PRO è su Amazon al minimo storico

Se cerchi un controller e hai esigenze specifiche, lo SCUF INSTINCT PRO è su Amazon a 189,99 € rispetto al prezzo mediano di 232,67 €, permettendoti di risparmiare fino al 18%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un controller personalizzabile
In questo caso ti proponiamo il controller nella colorazione nera e rossa. Sono presenti quattro palette incassate riconfigurabili in base alle tue esigenze, in grado di eseguire fino a 16 funzioni, oltre ai grilletti istantanei. Il controller memorizza fino a tre layout di riconfigurazione delle palette, mentre gli analogici sono intercambiabili per offrirti una giocabilità ottimale. Inoltre, l'impugnatura garantisce comfort anche per sessioni di gioco prolungate, grazie anche al design antiscivolo.
Questo prodotto è compatibile con PC, Xbox One e Xbox Series X/S, oltre a dispositivi mobili. Nel complesso, è molto apprezzato dai giocatori, ma ovviamente il prezzo potrebbe scoraggiare chi ha esigenze specifiche di budget.