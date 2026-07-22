Memoir '44 arriverà su PC nel 2027 con un adattamento digitale pubblicato da Slitherine

Ideato da Richard Borg e pubblicato nel 2004 da Days of Wonder, studio del gruppo Asmodee, Memoir '44 è nato per celebrare il 60° anniversario dello sbarco in Normandia e della liberazione della Francia.

Slitherine ha annunciato la realizzazione dell'adattamento digitale di Memoir '44 , confermando il suo interesse nel portare su PC alcuni dei più apprezzati giochi strategici da tavolo sul mercato. Il progetto è sviluppato da Volcanite Games e sarà pubblicato da Slitherine, con l'obiettivo di offrire un'esperienza fedele all'originale.

Altri dettagli

Nel corso degli anni il gioco ha venduto oltre 250.000 copie, conquistando numerosi riconoscimenti, tra cui l'International Gamers Award nel 2004. Più recentemente, nel gennaio 2026, è entrato nella Hall of Fame di BoardGameGeek, dedicata ai titoli che hanno avuto un impatto significativo e duraturo sul mondo dei giochi da tavolo.

La copertina del gioco da tavolo

La versione PC manterrà gli elementi distintivi del gioco originale: battaglie tattiche a turni su mappe esagonali, utilizzo dei dadi per la risoluzione delle azioni, scenari ispirati a eventi storici e il caratteristico sistema di carte Comando, che rappresenta le difficoltà e i limiti del comando sul campo di battaglia.

"Con Memoir '44, Slitherine rafforza ulteriormente la propria posizione come punto di riferimento per gli appassionati di giochi strategici su PC e wargame da tavolo. Dopo Field of Glory, Warhammer 40.000 e Bolt Action, siamo orgogliosi di collaborare con Asmodee per portare uno dei più grandi giochi da tavolo sulla Seconda guerra mondiale mai realizzati nel nostro catalogo Steam", ha dichiarato Marco Alessandro Minoli, Publishing Director di Slitherine.

Anche Christian Dunn, Interactive Licensing Manager di Asmodee, ha espresso soddisfazione per la collaborazione: "Siamo lieti di lavorare con Slitherine: un gioco da tavolo iconico e importante come Memoir '44 merita il miglior adattamento digitale possibile. Siamo convinti che, grazie alla sua esperienza e alla passione per i wargame digitali, Slitherine saprà trasformarlo nella migliore esperienza digitale possibile, valorizzando ulteriormente il gameplay del gioco da tavolo".

L'obiettivo dichiarato del progetto è coniugare la fedeltà all'esperienza originale con le possibilità offerte dal formato videoludico, senza compromessi. L'uscita di Memoir '44 su PC è prevista nel corso del 2027.