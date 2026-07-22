La serie Radio Commander si espande con Pacific '41 e Battle of Britain '40

Nel corso dello Slitherine Next, è stato svelato il futuro della serie Radio Commander, confermando l'arrivo di due nuovi capitoli: Radio Commander: Pacific '41 e Radio Commander: Battle of Britain '40. L'annuncio arriva dopo l'acquisizione del franchise da parte di Slitherine, avvenuta nel dicembre 2025, con l'obiettivo di valorizzare una serie considerata una delle realtà più particolari del panorama strategico.
Scenari diversi
Entrambi i giochi manterranno l'idea principale della serie: il giocatore non controllerà direttamente le unità sul campo né assisterà ai combattimenti, ma dovrà prendere decisioni esclusivamente attraverso rapporti radio, mappe e informazioni spesso incomplete, interpretando il ruolo di un comandante all'interno di una sala operativa.
Radio Commander: Pacific '41 trasporterà i giocatori nel teatro del Pacifico durante la Seconda guerra mondiale. Le operazioni saranno gestite attraverso comunicazioni radio frammentarie, rapporti dal fronte e informazioni parziali, con il compito di coordinare missioni tattiche e impartire ordini senza mai andare direttamente sul campo di battaglia. L'uscita è prevista indicativamente per l'inverno.
Radio Commander: Battle of Britain '40, invece, sarà ambientato durante la Battaglia d'Inghilterra e metterà i giocatori al comando del RAF Fighter Command. Dalla sala operativa sarà necessario coordinare la difesa dello spazio aereo britannico sfruttando i dati radar, i rapporti dell'intelligence e comunicazioni ritardate, senza mai pilotare gli aerei.
Rispetto ai precedenti capitoli, questo episodio introdurrà anche una maggiore componente gestionale. Oltre allo schieramento degli squadroni, i giocatori dovranno amministrare riserve di carburante, risorse disponibili, affaticamento dei piloti e morale delle truppe, all'interno di una campagna storica che ripercorre gli eventi dall'offensiva tedesca iniziale fino al Blitz.
Pur condividendo la stessa filosofia di gioco, i due titoli offriranno esperienze differenti grazie ai rispettivi contesti storici: Pacific '41 sarà incentrato sul coordinamento di operazioni distribuite su un vasto teatro bellico, mentre Battle of Britain '40 metterà maggiormente l'accento sulla gestione della rete di difesa aerea britannica e sugli aspetti logistici del comando. Entrambi i giochi sono già disponibili per l'aggiunta alla lista dei desideri su Steam.