La serie Radio Commander si espande con Pacific '41 e Battle of Britain '40

Nel corso dello Slitherine Next, è stato svelato il futuro della serie Radio Commander, confermando l'arrivo di due nuovi capitoli: Radio Commander: Pacific '41 e Radio Commander: Battle of Britain '40 . L'annuncio arriva dopo l'acquisizione del franchise da parte di Slitherine , avvenuta nel dicembre 2025, con l'obiettivo di valorizzare una serie considerata una delle realtà più particolari del panorama strategico.

Scenari diversi

Entrambi i giochi manterranno l'idea principale della serie: il giocatore non controllerà direttamente le unità sul campo né assisterà ai combattimenti, ma dovrà prendere decisioni esclusivamente attraverso rapporti radio, mappe e informazioni spesso incomplete, interpretando il ruolo di un comandante all'interno di una sala operativa.

Lo studio delle mappe sarà essenziale per vincere in Radio Commander

Radio Commander: Pacific '41 trasporterà i giocatori nel teatro del Pacifico durante la Seconda guerra mondiale. Le operazioni saranno gestite attraverso comunicazioni radio frammentarie, rapporti dal fronte e informazioni parziali, con il compito di coordinare missioni tattiche e impartire ordini senza mai andare direttamente sul campo di battaglia. L'uscita è prevista indicativamente per l'inverno.

Radio Commander: Battle of Britain '40, invece, sarà ambientato durante la Battaglia d'Inghilterra e metterà i giocatori al comando del RAF Fighter Command. Dalla sala operativa sarà necessario coordinare la difesa dello spazio aereo britannico sfruttando i dati radar, i rapporti dell'intelligence e comunicazioni ritardate, senza mai pilotare gli aerei.

Rispetto ai precedenti capitoli, questo episodio introdurrà anche una maggiore componente gestionale. Oltre allo schieramento degli squadroni, i giocatori dovranno amministrare riserve di carburante, risorse disponibili, affaticamento dei piloti e morale delle truppe, all'interno di una campagna storica che ripercorre gli eventi dall'offensiva tedesca iniziale fino al Blitz.

Pur condividendo la stessa filosofia di gioco, i due titoli offriranno esperienze differenti grazie ai rispettivi contesti storici: Pacific '41 sarà incentrato sul coordinamento di operazioni distribuite su un vasto teatro bellico, mentre Battle of Britain '40 metterà maggiormente l'accento sulla gestione della rete di difesa aerea britannica e sugli aspetti logistici del comando. Entrambi i giochi sono già disponibili per l'aggiunta alla lista dei desideri su Steam.