Warhammer Blood Bowl ha un periodo d'uscita ed è gratis per chi possiede Blood Bowl 3

Nel corso dell'evento Slitherine Next è stato annunciato che Warhammer Blood Bowl , la nuova versione del celebre sportivo ultraviolento ambientato nel mondo di Warhammer, uscirà nell' autunno 2026 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e S. Il gioco riprende Blood Bowl 3 e lo rinnova in ogni aspetto. Lo sviluppatore Cyanide, storico responsabile della serie, punta a offrire quella che definisce l'adattamento digitale più fedele del gioco da tavolo , mantenendone le caratteristiche principali ma rendendolo al tempo stesso più accessibile, fluido e rifinito.

Le novità

Tra le novità figura l'adozione del regolamento ufficiale aggiornato fino a settembre 2025, corrispondente alla Third Season Edition, così da allineare il videogioco alla versione più recente del gioco da tavolo.

Anche il roster delle squadre sarà ampliato. Accanto alle fazioni già presenti torneranno infatti alcune delle più richieste dalla community, tra cui i Bretonnians e i Khemri Tomb Kings, che offriranno più possibilità ai giocatori.

Marco Alessandro Minoli, Director of Publishing di Slitherine, ha spiegato gli obiettivi del progetto: "In Slitherine siamo prima di tutto appassionati di giochi strategici e Blood Bowl è sempre stato uno dei nostri giochi da tavolo preferiti. Siamo molto orgogliosi di accogliere questo storico franchise nel nostro catalogo e di lavorare insieme al talentuoso team di Cyanide. Il nostro obiettivo con Warhammer Blood Bowl è semplice: vogliamo che diventi il videogioco definitivo dedicato a Blood Bowl, non solo al lancio ma anche negli anni successivi. La nostra intenzione è continuare a supportarlo ed espanderlo nel tempo, trasformandolo in un'esperienza viva e in continua evoluzione, proprio come abbiamo già fatto con altri titoli di Warhammer, tra cui Warhammer 40.000: Battlesector e Warhammer 40.000: Gladius." Slitherine ha inoltre confermato che tutti i possessori di Blood Bowl 3 su PC e console riceveranno Warhammer Blood Bowl come aggiornamento gratuito, mantenendo tutte le squadre e gli elementi cosmetici acquistati in precedenza.

Prima dell'uscita sarà disponibile anche una demo giocabile su PC, prevista per la fine dell'estate. Oltre ai miglioramenti al gameplay, permetterà di provare la nuova modalità Rumble, una variante con squadre da sette giocatori pensata per partite più rapide senza rinunciare alla profondità tattica che caratterizza la serie.