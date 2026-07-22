L'edizione standard di EA Sports FC 27 ha Kylian Mbappé in copertina

L'immagine serve anche per ricordare l'arrivo il 23 luglio 2026 alle 18:00 (ora italiana) della presentazione completa del gioco , con il primo trailer ufficiale. Non è ancora chiaro cosa sarà mostrato o svelato, ma la speranza è che non manchi del gameplay.

Electronic Arts ha svelato la copertina dell'edizione standard di EA Sports FC 27 , che vede al centro della scena Kylian Mbappé, calciatore francese, attualmente nella rosa del Real Madrid, considerato tra i calciatori più forti del mondo. Mbappé è l'atleta di copertina anche dell'edizione Ultimate .

La copertina

Vediamo la copertina Mbappé nei vari formati forniti dall'editore.

L'immagine mostra il calciatore al centro della scena. Sullo sfondo c'è una città addobbata dagli stendardi di alcune delle più forti squadre di calcio europee, come il Liverpool, il Napoli e il Manchester City.

La scelta non è casuale e si sposa bene con alcune voci di corridoio che vogliono la presenza nel gioco di una città hub esplorabile da cui accedere a varie attività, alla stregua di quanto visto nella serie NBA 2K. Per ora non c'è niente di confermato in merito, quindi prendete la voce come tale.

Classe 1998, Kylian Mbappé è considerato uno dei più grandi calciatori della storia contemporanea. Attaccante formidabile, unisce una velocità fulminea a un dribbling letale e un'incredibile freddezza sotto porta.

Cresciuto calcisticamente nel Monaco, si è consacrato a livello mondiale nel Paris Saint-Germain diventandone il miglior marcatore di sempre, per poi realizzare il suo sogno di approdare al Real Madrid nell'estate del 2024.

Ma è con la nazionale francese, di cui è capitano, che ha scritto la storia del calcio. Campione del Mondo da protagonista nel 2018 e autore di una clamorosa tripletta nella finale di Qatar 2022, nel recentissimo Mondiale del 2026 ha raggiunto un traguardo leggendario, vincendo la sua seconda Scarpa d'Oro con ben 10 reti, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei Mondiali, toccando l'incredibile quota di 22 gol totali e superando il record di Lionel Messi.