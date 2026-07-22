Slitherine pubblicherà Veil of Ashes, RTS steampunk con carri colossali e battaglie tattiche

Le partite ruotano attorno alla conquista di punti strategici su mappe differenti , affrontabili sia in schermaglie contro l'intelligenza artificiale sia in multiplayer PvP. Durante gli scontri sarà possibile accumulare Punti Rinforzo per richiedere unità più potenti, attacchi tattici e supporti sul campo di battaglia, costruendo progressivamente il proprio esercito scegliendo tra diverse compagnie e combinazioni di unità.

Slitherine ha annunciato che pubblicherà Veil of Ashes , strategico tattico in tempo reale sviluppato dal team tedesco Greifenmaer. Il gioco trasporta i giocatori in un mondo steampunk oscuro, dove il controllo del territorio passa attraverso scontri tra eserciti composti da fanteria, mezzi corazzati e giganteschi behemoth.

Altri dettagli sul gioco

Tra le caratteristiche annunciate figurano modalità per giocatore singolo e multiplayer, schermaglie fino a 4 contro 4 sia cooperative sia competitive, tre fazioni distinte, un'ampia varietà di unità, ambienti distruttibili e una forte enfasi sulla componente tattica e sulla varietà degli approcci.

Le tre fazioni principali presentano caratteristiche molto diverse tra loro. Il Sacrum Imperium, una teocrazia guidata dalla Novissima Ecclesia, punta sulla superiorità della potenza di fuoco e sugli enormi carri pesanti Cataphractus. Come descrive il team di sviluppo, si tratta della fazione che "domina il Mediterraneo occidentale e continua la sua espansione senza sosta, rappresentando la maggiore potenza del continente europeo".

Il Lohenreich è invece un impero feudale in declino, le cui armate schierano cavalieri a bordo dei pesanti carri Lanzierer affiancati dai soldati Panzerknecht. Nella descrizione ufficiale viene definito "un residuo di tempi antichi nell'Europa centrale, un potente impero che si sgretola giorno dopo giorno, ma i cui frammenti sono pronti a difendere ciò che resta".

Infine ci sono le Communes, ispirate a un modello socialista, che fanno affidamento su mezzi corazzati leggeri e veloci della Force Rapide e su grandi masse di Volontaires e Conscrits. Secondo il team, "i regni dell'Europa occidentale sono caduti sotto la forza dell'ira del popolo e al loro posto stanno sorgendo le Communes. La rivoluzione è tutt'altro che conclusa".

L'ambientazione immagina una linea temporale alternativa in cui, nel 1704, un cataclisma globale ha devastato il mondo. Dalle fiamme nasce il Cinium, una misteriosa sostanza energetica capace di alimentare l'industria e la tecnologia dei due secoli successivi. Duecento anni dopo, il pianeta è dominato da ceneri, tempeste di fuoco e deserti sempre più estesi, mentre le ultime nazioni combattono per il controllo delle risorse rimaste.