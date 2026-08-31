Un capolavoro indie a meno di 6€: Dead Cells per PC e Mac in sconto su Instant Gaming

Se cercate un'esperienza d'azione frenetica e punitiva, la promozione su Instant Gaming dedicata a Dead Cells merita la vostra attenzione. Il titolo viene infatti offerto con una riduzione dell'82% sul prezzo netto di 4,59 €, per un costo finale di 5,60 € con IVA al 22% inclusa. Rispetto ai 25,00 € previsti dal listino originale, il risparmio effettivo è di ben 19,40€. Trovate il collegamento nel box promozionale in alto per riscattare il codice e posizionarlo subito nella vostra libreria.

Il mix perfetto tra roguelite e metroidvania

Con il suo riuscito connubio tra elementi roguelite e strutture metroidvania, Dead Cells vi mette nei panni di una massa cellulare in grado di rianimare un corpo all'interno di un'isola-prigione in continua mutazione. La struttura di gioco punisce ogni errore con la morte permanente, costringendo a ricominciare da capo ma mantenendo alcuni potenziamenti sbloccati per i tentativi successivi.

Il sistema di combattimento è rapido, fluido e altamente reattivo, basato su un vasto repertorio di armi, abilità secondarie, trappole e schivate tempestive. La veste grafica in pixel art si abbina a una progressione procedurale dei livelli che garantisce un grado di rigiocabilità elevatissimo. L'acquisto completato su Instant Gaming sblocca una chiave digitale da riscattare direttamente sul vostro account Steam, con piena compatibilità per sistemi Windows, macOS e Linux.