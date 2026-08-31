Apple, domani John Ternus sarà ufficialmente il nuovo CEO: cosa dobbiamo aspettarci?

È ufficiale: da domani John Ternus sarà il nuovo CEO di Apple. Ecco cosa possiamo aspettarci e quali novità sono in arrivo, secondo le informazioni trapelate.

Il mese di settembre sarà piuttosto importante per Apple, tra presentazioni di nuovi dispositivi e cambiamenti ai vertici. Dopo 15 anni alla guida di Apple, Tim Cook passa ufficialmente il testimone a John Ternus, che a partire da domani, 1° settembre, diventerà a tutti gli effetti CEO dell'azienda. Non è una vera e propria novità, dato che si parla di questo cambiamento da molti mesi. Cosa potremo aspettarci in futuro? Ecco qualche informazione in merito.