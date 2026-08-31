Apple, domani John Ternus sarà ufficialmente il nuovo CEO: cosa dobbiamo aspettarci?

Il mese di settembre sarà piuttosto importante per Apple, tra presentazioni di nuovi dispositivi e cambiamenti ai vertici. Dopo 15 anni alla guida di Apple, Tim Cook passa ufficialmente il testimone a John Ternus, che a partire da domani, 1° settembre, diventerà a tutti gli effetti CEO dell'azienda. Non è una vera e propria novità, dato che si parla di questo cambiamento da molti mesi. Cosa potremo aspettarci in futuro? Ecco qualche informazione in merito.
Il futuro di Apple
Come vi abbiamo anticipato, il debutto di John Ternus come nuovo CEO arriva in concomitanza con uno degli eventi più importanti di Apple, atteso per il 9 settembre. Quel giorno dovrebbero infatti essere presentati nuovi prodotti, tra cui il primo iPhone pieghevole dell'azienda, mentre resta più incerta la possibile presentazione del tanto vociferato hub domestico basato sull'IA. Per chi non lo sapesse, Ternus è stato a capo dell'ingegneria hardware, supervisionando lo sviluppo di numerosi dispositivi Apple. La sua nomina rappresenta quindi una scelta particolarmente legata all'ambito del prodotto e dell'ingegneria, settore nel quale ha maturato gran parte della propria esperienza.
Tim Cook continuerà comunque ad assumere il ruolo di Executive Chairman, quindi potrebbe mantenere un ruolo importante nei rapporti con i decisori politici statunitensi e, più in generale, con i governi di tutto il mondo. Inoltre, Ternus dovrebbe essere affiancato da altre figure in settori in cui ha meno esperienza, come vendite e supply chain. Molto importante dovrebbe essere la presenza del COO Sabih Khan e del CFO Kevan Parekh, oltre ad Eddy Cue, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg.
A cambiare approccio potrebbe essere anche Vision Pro, prodotto sul quale Ternus avrebbe espresso alcune perplessità, soprattutto per il prezzo elevato e la scomodità del dispositivo. Ternus ha inoltre seguito un piano di rinnovamento degli iPhone: tra i progetti più importanti rientrerebbe chiaramente il pieghevole, nonché l'iPhone del 20° anniversario, atteso nel 2027 e caratterizzato da un design profondamente rinnovato.
Nuovi dispositivi IA
Ricordiamo che secondo le indiscrezioni, nei piani di Apple - oltre all'hub per la smart home - rientrerebbe un robot da tavolo con braccio meccanico e schermo da 9 pollici, pensato per videoconferenze e interazioni domestiche. Grande attenzione sarebbe rivolta anche alla sicurezza domestica e agli accessori indossabili: basti pensare agli occhiali smart con fotocamere integrate, attualmente in sviluppo, e agli AirPods dotati di sensori visivi.
Da non dimenticare, inoltre, il vociferato "AI Pendant", ovvero un dispositivo da poter utilizzare come un ciondolo, dotato di fotocamera e basato su Siri. Non mancherebbero, infine, nuovi MacBook dotati di touchscreen e display OLED, previsti tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.