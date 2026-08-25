iPhone del 20° anniversario: nuovi render anticipano il design del futuro smartphone

Si parla molto dell'iPhone del 20° anniversario, che secondo le indiscrezioni potrebbe adottare un design innovativo e profondamente diverso rispetto a quello visto finora. Al momento, però, le informazioni al riguardo restano controverse: c'è chi ipotizza un look completamente privo di bordi, ottenuto attraverso soluzioni radicali, e chi invece sostiene che Apple possa ricorrere a particolari tecniche di lavorazione del vetro per creare un effetto più immersivo.
Nel frattempo, possiamo dare un'occhiata un po' più da vicino ai render condivisi su X, che mostrano il dispositivo da diverse angolazioni. Come sempre, vi invitiamo però a prendere queste immagini con la dovuta cautela: non sono ufficiali e presentano alcune incongruenze.
Le immagini
I render, condivisi dal leaker Yogesh Brar, mostrano l'iPhone del 20° anniversario da diverse angolazioni, permettendoci di osservare il dispositivo frontalmente, sul retro e lungo i bordi laterali. Il display sembra curvo su tutti i lati, mentre sul retro troviamo una doppia fotocamera disposta orizzontalmente, anziché verticalmente come sugli iPhone 17. Un dettaglio che, considerando le precedenti indiscrezioni, ci lascia un po' perplessi.
Inoltre, nella parte laterale non è presente il pulsante di controllo della fotocamera, solitamente posizionato sotto il pulsante di accensione, quindi sul lato destro. Al tempo stesso, sul lato sinistro compare quello che sembra essere un pulsante non presente sugli attuali iPhone. Un dettaglio piuttosto curioso, che potrebbe suggerire l'utilizzo dell'IA per la realizzazione dei render e che rende quindi difficile considerare queste immagini completamente affidabili (anche perché, almeno visto così, lo smartphone ricorda molto l'iPhone Air).
Sul fronte, invece, si nota quella che sembrerebbe essere l'assenza della Dynamic Island, sostituita da una fotocamera integrata in un semplice foro nel display. Non è ancora chiaro, tuttavia, quali siano i piani di Apple in tal senso, soprattutto considerando l'importanza che la Dynamic Island ha assunto negli ultimi anni. Per questo motivo, non resta che attendere nuove indiscrezioni e informazioni più concrete.
Un design basato sul vetro
Stando alle indiscrezioni riportate in precedenza, Apple dovrebbe abbinare lo schermo dell'iPhone 20 a una copertura in vetro dalla conformazione particolare. Grazie alla rifrazione della luce, infatti, quest'ultima dovrebbe creare un effetto ottico in grado di far apparire il display privo di bordi.
È bene ricordare, inoltre, che precedenti indiscrezioni suggerivano una strada differente per Apple, con l'adozione di un design caratterizzato da bordi curvi. Di conseguenza, è meglio prendere queste informazioni con la dovuta cautela e attendere conferme più concrete. Quel che è certo è che il vetro giocherà un ruolo cruciale nel design del nuovo dispositivo, la cui uscita è prevista nel 2027.