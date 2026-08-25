iPhone del 20° anniversario: nuovi render anticipano il design del futuro smartphone

Nel frattempo, possiamo dare un'occhiata un po' più da vicino ai render condivisi su X, che mostrano il dispositivo da diverse angolazioni. Come sempre, vi invitiamo però a prendere queste immagini con la dovuta cautela: non sono ufficiali e presentano alcune incongruenze.

Si parla molto dell' iPhone del 20° anniversario , che secondo le indiscrezioni potrebbe adottare un design innovativo e profondamente diverso rispetto a quello visto finora. Al momento, però, le informazioni al riguardo restano controverse: c'è chi ipotizza un look completamente privo di bordi , ottenuto attraverso soluzioni radicali, e chi invece sostiene che Apple possa ricorrere a particolari tecniche di lavorazione del vetro per creare un effetto più immersivo.

Le immagini

I render, condivisi dal leaker Yogesh Brar, mostrano l'iPhone del 20° anniversario da diverse angolazioni, permettendoci di osservare il dispositivo frontalmente, sul retro e lungo i bordi laterali. Il display sembra curvo su tutti i lati, mentre sul retro troviamo una doppia fotocamera disposta orizzontalmente, anziché verticalmente come sugli iPhone 17. Un dettaglio che, considerando le precedenti indiscrezioni, ci lascia un po' perplessi.

iPhone 20 secondo i render

Inoltre, nella parte laterale non è presente il pulsante di controllo della fotocamera, solitamente posizionato sotto il pulsante di accensione, quindi sul lato destro. Al tempo stesso, sul lato sinistro compare quello che sembra essere un pulsante non presente sugli attuali iPhone. Un dettaglio piuttosto curioso, che potrebbe suggerire l'utilizzo dell'IA per la realizzazione dei render e che rende quindi difficile considerare queste immagini completamente affidabili (anche perché, almeno visto così, lo smartphone ricorda molto l'iPhone Air).

Altre immagini

Sul fronte, invece, si nota quella che sembrerebbe essere l'assenza della Dynamic Island, sostituita da una fotocamera integrata in un semplice foro nel display. Non è ancora chiaro, tuttavia, quali siano i piani di Apple in tal senso, soprattutto considerando l'importanza che la Dynamic Island ha assunto negli ultimi anni. Per questo motivo, non resta che attendere nuove indiscrezioni e informazioni più concrete.