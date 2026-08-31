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Viaggi tra le dimensioni a meno di 24€: Ratchet & Clank Rift Apart per PC in offerta su Instant Gaming

Saltate tra le dimensioni con Ratchet & Clank Rift Apart per PC, in sconto su Instant Gaming a un prezzo nettamente ribassato rispetto al listino.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   31/08/2026
Ratchet & Clank Rift Apart per PC
Ratchet & Clank: Rift Apart
Ratchet & Clank: Rift Apart
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L'avventura intergalattica targata Insomniac Games è protagonista di un consistente ribasso per la versione PC. Ratchet & Clank Rift Apart è disponibile su Instant Gaming con uno sconto del 67% applicato al prezzo netto di 19,59€: significa che la spesa finale è di 23,90 € con IVA al 22% inclusa. Rispetto ai 60,00 € previsti dal listino originale, l'acquisto sul negozio di key garantisce un risparmio effettivo di 36,10 €. Potete riscattare il codice e riscattare subito il titolo nella vostra libreria attraverso il link situato nel box promozionale in alto.

I salti dimensionali con Rivet e un arsenale folle

In Ratchet & Clank Rift Apart seguirete le peripezie del celebre duo di eroi e della Lombax Rivet, impegnati a fermare un imperatore robotico intenzionato a conquistare le realtà alternative dopo la distruzione del Dimensionatore. Il gameplay combina fasi di platforming dinamico con scontri a fuoco basati su un arsenale di armi bizzarre e potenziabili, dalle bombe a frammentazione fino ai raggelanti nebulizzatori.

L'esperienza sfrutta la tecnologia dei varchi dimensionali per passare istantaneamente da un pianeta all'altro senza tempi di caricamento. Questa versione PC supporta la risoluzione 4K, i riflessi e le ombre in ray tracing, i monitor ultrawide e le tecnologie di upscaling DLSS, FSR e XeSS, offrendo inoltre il supporto completo ai grilletti adattivi e al feedback aptico collegando il controller DualSense via cavo. La chiave acquistata su Instant Gaming fornisce la licenza digitale da attivare direttamente sull'account Steam.

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