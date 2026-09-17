Zero Parades: For Dead Spies ha una data di uscita su PS5: arriverà assieme alla Director's Cut

Contestualmente è stato annunciato anche Zero Parades: Director's Cut , una versione aggiornata con nuovi contenuti ed extra (inclusi già nella versione PS5), che sarà disponibile lo stesso giorno su PC. Chi ha già acquistato il titolo in precedenza dovrà semplicemente scaricare l'update gratuito alla Director's Cut.

ZA/UM ha annunciato la data di uscita della versione PS5 di Zero Parades: For Dead Spies . Il GDR sarà disponibile sulla console di Sony a partire dal 3 novembre .

Le novità della Director's Cut

La Director's Cut introduce un "nuovo drammatico incontro", affiancato da una modalità backstage inedita pensata per approfondire retroscena e contenuti extra. L'intero gioco è ora completamente doppiato, mentre la gestione dell'inventario è stata migliorata per rendere l'esperienza più fluida. Arrivano anche nuovi outfit per i personaggi e il supporto ai formati ultrawide 21:9 e 32:9.

Realizzato dagli autori dell'acclamato Disco Elysium, Zero Parades: For Dead Spies è un GDR narrativo che ci cala nei panni di Hershel Wilk, nome in codice CASCADE, una spia brillante ma logorata, richiamata in servizio dopo un fallimento che lo perseguita da cinque anni. Costretta a rimettersi in azione, Hershel deve ricostruire la squadra e affrontare una nuova missione che la porterà a scoprire i segreti della città di Portofiro, delle potenze geopolitiche e persino della struttura stessa della realtà.

Per portare a termine il suo obiettivo dovremo scovare segreti nascosti nell'architettura della città e della mente umana, collaborare e confrontarci con informatori, lealisti e agitatori e prendere scelte che influenzano lo sviluppo della narrazione e le nostre iterazioni con altri personaggi. Il gioco mette al centro la condizione mentale della protagonista, rappresentata da tre pressioni costanti: Fatica, Ansia e Delirio, che influenzano dialoghi, scelte, abilità e test di competenza. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Zero Parades: For Dead Spies.