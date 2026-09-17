Il monitor Lenovo LOQ 27 con refresh rate da 200Hz è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul monitor Lenovo LOQ 27: l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un prezzo totale e finale di 119€ (minimo storico ). Acquistalo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il Lenovo LOQ 27 è un monitor da 27 pollici pensato per gaming, streaming e creazione di contenuti . Il display IPS offre una risoluzione FHD di 1920 x 1080 pixel , formato 16:9 e cornici NearEdgeless su tre lati, creando una superficie visiva ampia e adatta anche alla fruizione di video e contenuti multimediali.

Ulteriori dettagli sul monitor

La frequenza di aggiornamento di 200 Hz e il tempo di risposta di 0,5 ms MPRT sono progettati per garantire movimenti fluidi e immagini reattive anche nelle scene caratterizzate da azioni rapide. Queste caratteristiche contribuiscono inoltre a ridurre ghosting, stuttering e distorsioni, rendendo l'esperienza più fluida durante il gaming e lo streaming.

Per la connettività, il monitor dispone di due porte HDMI 2.1 (TMDS) e di una DisplayPort 1.4 per il segnale video. È quindi possibile collegare anche una console e utilizzare il monitor per diverse attività quotidiane. A completare le caratteristiche dedicate al gaming troviamo AMD FreeSync Premium e VESA Adaptive Sync.