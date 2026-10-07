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LG QNED evo AI MiniLED da 65" costa 500 € in meno per le Offerte Prime

Tra le proposte di Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime, troviamo il televisore LG QNED evo AI MiniLED da 65" (serie QNED93B 2026) con uno sconto del 36%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/10/2026
Televisore LG QNED evo AI MiniLED da 65'

Se sei alla ricerca di un nuovo televisore per goderti film e videogiochi, il modello LG QNED evo AI MiniLED da 65" è su Amazon a 899 € rispetto al prezzo consigliato di 1.399 €, permettendoti di risparmiare il 36%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che le offerte Prime sono valide il 6 e 7 ottobre, quindi per poche ore.

Colori ricchi e vivaci

Con Dynamic QNED Color Pro i colori sono ricchi e vivaci, quindi potrai goderti i tuoi contenuti preferiti con immagini convincenti. A contribuire è il processore α8 GEN2: l'intelligenza artificiale, infatti, riconosce i contenuti e ne ottimizza risoluzione, immagini e suoni. La tecnologia Precision Dimmig Pro migliora invece il contrasto e la nitidezza, grazie a centinaia di zone di dimming MiniLED indipendenti. Con Dolby Atmos e Dolby Vision potrai invece immergerti in un'esperienza da cinema. Per quanto concerne il gaming, potrai goderti i tuoi giochi preferiti con VRR e FreeSync per giocare in 4K fino a 144fps con la massima fluidità.

Festa delle Offerte Prime Amazon 2026: le migliori offerte del 6 e 7 ottobre Festa delle Offerte Prime Amazon 2026: le migliori offerte del 6 e 7 ottobre

Ricordiamo che, se non lo hai già fatto in passato, è possibile provare gratuitamente Amazon Prime per 30 giorni, in modo da approfittare degli attuali sconti esclusivi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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