LG QNED evo AI MiniLED da 65" costa 500 € in meno per le Offerte Prime

Se sei alla ricerca di un nuovo televisore per goderti film e videogiochi, il modello LG QNED evo AI MiniLED da 65" è su Amazon a 899 € rispetto al prezzo consigliato di 1.399 €, permettendoti di risparmiare il 36%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che le offerte Prime sono valide il 6 e 7 ottobre, quindi per poche ore.
Colori ricchi e vivaci
Con Dynamic QNED Color Pro i colori sono ricchi e vivaci, quindi potrai goderti i tuoi contenuti preferiti con immagini convincenti. A contribuire è il processore α8 GEN2: l'intelligenza artificiale, infatti, riconosce i contenuti e ne ottimizza risoluzione, immagini e suoni. La tecnologia Precision Dimmig Pro migliora invece il contrasto e la nitidezza, grazie a centinaia di zone di dimming MiniLED indipendenti. Con Dolby Atmos e Dolby Vision potrai invece immergerti in un'esperienza da cinema. Per quanto concerne il gaming, potrai goderti i tuoi giochi preferiti con VRR e FreeSync per giocare in 4K fino a 144fps con la massima fluidità.
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