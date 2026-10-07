Aion 2 ha un grosso problema: non permette di creare seni piccoli

Gli editor di creazione dei personaggi rappresentano da sempre uno degli elementi più amati dagli appassionati di giochi di ruolo e MMO. Molti giocatori sono soliti trascorrere ore intere a modellare ogni minimo dettaglio estetico prima di iniziare un'avventura, o persino a dare forma a improbabili mostruosità visive (come accaduto al lancio di Street Fighter 6).

La polemica sulle dimensioni minime e la rappresentazione

A far diventare virale il gioco su Twitter è stato un filmato di gameplay focalizzato sui cursori dedicati alla corporatura femminile. Diversi utenti hanno notato l'impossibilità di ridurre la dimensione del seno al di sotto dell'impostazione predefinita, evidenziando come la misura minima selezionabile corrisponda visivamente a una terza (che è tutt'altro che piccola).

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La scoperta ha sollevato accuse di scarsa varietà nella rappresentazione fisica, con parte della community che ha criticato gli sviluppatori per aver assecondato unicamente un determinato tipo di preferenza estetica.

"Se ami davvero il seno, dovresti accettare anche l'esistenza di quello piccolo, invece la misura minima parte da una C?", ha commentato un'utente. "Infastidisce che scelte simili facciano passare l'idea che solo le forme abbondanti siano desiderabili, poiché questo può causare problemi di percezione corporea nelle ragazze più giovani."

La questione non è sfuggita neppure ai giocatori giapponesi, che hanno espresso perplessità analoghe: "Il minimo non è affatto un minimo! Persino la dimensione minima è decisamente troppo grande!", ha scritto un utente nipponico, seguito da altri interventi dello stesso tenore.