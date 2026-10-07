Aion 2 ha un grosso problema: non permette di creare seni piccoli

Gli editor di creazione dei personaggi rappresentano da sempre uno degli elementi più amati dagli appassionati di giochi di ruolo e MMO. Molti giocatori sono soliti trascorrere ore intere a modellare ogni minimo dettaglio estetico prima di iniziare un'avventura, o persino a dare forma a improbabili mostruosità visive (come accaduto al lancio di Street Fighter 6).
Tuttavia, l'editor di Aion 2, nuovo action RPG free-to-play, è finito al centro dell'attenzione globale per motivi decisamente differenti, scatenando un acceso dibattito sulle opzioni di personalizzazione dei corpi femminili.
La polemica sulle dimensioni minime e la rappresentazione
A far diventare virale il gioco su Twitter è stato un filmato di gameplay focalizzato sui cursori dedicati alla corporatura femminile. Diversi utenti hanno notato l'impossibilità di ridurre la dimensione del seno al di sotto dell'impostazione predefinita, evidenziando come la misura minima selezionabile corrisponda visivamente a una terza (che è tutt'altro che piccola).
La scoperta ha sollevato accuse di scarsa varietà nella rappresentazione fisica, con parte della community che ha criticato gli sviluppatori per aver assecondato unicamente un determinato tipo di preferenza estetica.
"Se ami davvero il seno, dovresti accettare anche l'esistenza di quello piccolo, invece la misura minima parte da una C?", ha commentato un'utente. "Infastidisce che scelte simili facciano passare l'idea che solo le forme abbondanti siano desiderabili, poiché questo può causare problemi di percezione corporea nelle ragazze più giovani."
La questione non è sfuggita neppure ai giocatori giapponesi, che hanno espresso perplessità analoghe: "Il minimo non è affatto un minimo! Persino la dimensione minima è decisamente troppo grande!", ha scritto un utente nipponico, seguito da altri interventi dello stesso tenore.
Tra meme, goliardia e attese della community
Nonostante le discussioni legate alla rappresentazione fisica e all'impatto sull'immagine corporea, la reazione generale della rete si è orientata in larga parte verso l'ironia.
Sia la community anglofona sia quella giapponese hanno accolto la clip virale con grande ilarità, inondando i social network di battute e meme e scherzando sul fatto che saranno necessarie diverse ore di lavoro all'interno dell'editor prima di riuscire a iniziare la partita vera e propria.
Parlando sempre di MMO, ricordiamo che è stato annunciato RuneScape 4.