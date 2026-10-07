Carte Regalo Nintendo eShop in sconto su Instant Gaming: perfette per ricaricare il saldo Switch per Zelda

Volere ricaricare il credito digitale su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 con un po' di sconto? Bene perché Instant Gaming mette a disposizione l'intera gamma di carte regalo Nintendo eShop a prezzi ribassati . Come al solito, quindi, il taglio da 100€ viene proposto sullo store digitale a soli 91.89€, garantendo uno sconto dell'8% e un risparmio netto di 8,11€ rispetto al valore reale. Si tratta poi di credito digitale esente da imposte: il prezzo scontato mostrato a schermo equivale esattamente alla spesa. Su Instant Gaming trovate in sconto tra il 7% e l'8% anche tutti i codici da 15€ , 25€ , 50€ e 75€ , permettendovi di scegliere l'importo più adatto alle vostre esigenze di acquisto. Potete utilizzare i box qua sopra per raggiungere il negozio di key e riscattare immediatamente il codice che preferite sul vostro account Nintendo.

Come utilizzare il saldo eShop

Usare le carte regalo Nintendo eShop è la strategia ideale per ridurre il prezzo di giochi, contenuti aggiuntivi e abbonamenti sulla console ibrida. Riscattare i codici è un'operazione immediata che vi permette di accumulare fondi da impiegare subito o da conservare per le novità in arrivo sul catalogo digitale.

Potete sfruttare questo credito extra per assicurarvi i titoli più attesi in preordine, come il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ma anche per giochi già usciti come il nuovo capitolo della saga di Fire Emblem: Fortune's Weave o l'esperienza competitiva di Splatoon Riders; o ancora, per espandere le vostre avventure preferite acquistando espansioni e pacchetti aggiuntivi come il DLC di Pokopia. Inoltre, il saldo ricaricato tramite eShop Card è perfettamente cumulabile con le offerte periodiche dello store, moltiplicando le occasioni di risparmio sia sui grandi titoli tripla A sia sulle produzioni indipendenti.