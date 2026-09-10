Il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time a confronto con l'originale

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un confronto fra il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time e l'originale per Nintendo 64 del 1998 al fine di evidenziare le sostanziali differenze fra il classico della casa giapponese e il suo rifacimento.

Sono diverse le sequenze incluse nella comparativa: si parte da uno sguardo all'ambientazione, che nella nuova versione del gioco possiede un livello di dettaglio davvero elevato e riproduce - pur in maniera più sofisticata - il ciclo giorno / notte che caratterizzava l'originale Ocarina of Time.

Link, gli altri personaggi e le animazioni sembrano voler rendere omaggio al classico Nintendo, pur rivoluzionando ogni sequenza sul piano tecnico e artistico, sfruttando le capacità di Switch 2 e le ultime tecnologie a disposizione.

Grande protagonista del remake è il sistema di illuminazione, che sembra valorizzare in maniera significativa i diversi scenari dell'avventura, che si tratti di luoghi aperti o dungeon pieni di trappole e insidie da cui guardarsi.