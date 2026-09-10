Fairgames, nuovi test a numero chiuso sotto il nome fittizio di Project Espresso?

A quanto pare Haven Studios sta conducendo nuovi test a numero chiuso di Fairgames sotto il nome fittizio di Project Espresso, in questo caso sulla piattaforma PlayerG legata a Geoff Keighley.
L'organizzatore dei The Game Awards ha dichiarato di recente di aver ottenuto l'accesso esclusivo a uno sparatutto tripla A, e il titolo prodotto da Sony corrisponde naturalmente a queste caratteristiche, sebbene i feedback raccolti finora pare non siano stati entusiasmanti.
Proprio per questo si vocifera la possibilità di un rebrand a partire dal titolo, che potrebbe diventare Break In: un marchio che la casa giapponese ha registrato qualche tempo fa, anche se non ci sono ancora conferme al riguardo.
Il progetto era stato presentato inizialmente come un gioco competitivo nel quale i giocatori avrebbero dovuto organizzarsi per compiere delle rapine, ma i materiali emersi dai playtest sembrano piuttosto descrivere una struttura da extraction shooter.
Un cambio in corsa?
Proprio le impressioni poco entusiastiche in merito al gameplay di Fairgames potrebbe aver spinto Haven Studios e Sony a ripensare il progetto, andando appunto ad attingere alla tradizione degli sparatutto a estrazione.
Sono spuntate anche le descrizioni delle modalità presenti nel playtest: Break In consiste nel trovare il codice di una cassaforte, raccogliere il denaro in essa contenuto, migliorare le proprie abilità e decidere come procedere.
Nella modalità Drill la cassaforte è invece già stata violata e i giocatori devono cercare di impossessarsi del carico, eventualmente intercettando la squadra avversaria, mentre infine in Extract il nostro obiettivo sarà quello di trasportare il bottino fino al punto di estrazione.