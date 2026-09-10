Fairgames, nuovi test a numero chiuso sotto il nome fittizio di Project Espresso?

A quanto pare Haven Studios sta conducendo nuovi test a numero chiuso di Fairgames sotto il nome fittizio di Project Espresso, in questo caso sulla piattaforma PlayerG legata a Geoff Keighley.

L'organizzatore dei The Game Awards ha dichiarato di recente di aver ottenuto l'accesso esclusivo a uno sparatutto tripla A, e il titolo prodotto da Sony corrisponde naturalmente a queste caratteristiche, sebbene i feedback raccolti finora pare non siano stati entusiasmanti.

Proprio per questo si vocifera la possibilità di un rebrand a partire dal titolo, che potrebbe diventare Break In: un marchio che la casa giapponese ha registrato qualche tempo fa, anche se non ci sono ancora conferme al riguardo.

Il progetto era stato presentato inizialmente come un gioco competitivo nel quale i giocatori avrebbero dovuto organizzarsi per compiere delle rapine, ma i materiali emersi dai playtest sembrano piuttosto descrivere una struttura da extraction shooter.