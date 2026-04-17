L'esclusiva PS5 Fairgames ha caratteristiche da extraction shooter, secondo un'indiscrezione

Si tratta di uno dei numerosi live service messi in cantiere da Sony in questa generazione e uno dei pochi che ancora non sono stati cancellati, sebbene del titolo non si sappia praticamente nulla di preciso se non che dovrebbe mettere in scena un'esperienza "competitiva basata sulle rapine".

Sony insiste con gli sparatutto a estrazione

Si tratta di una scelta che indica come Sony voglia continuare a cercare di sfruttare il filone degli extraction shooter, nel quale si inserisce anche Marathon: una scelta comprensibile visti i trend attuali, ma non facilmente perseguibile con successo.

Secondo quanto riferito, le modalità principali presenti in Fairgames sarebbero:

Break In, che richiede di trovare il codice di accesso al vault di una banca, raccogliere denaro e bonus e usarli per la progressione del personaggio

Drill, in cui il vault è già stato violato, ed è richiesto di intercettare il carico attraverso una strategia concordata

Extract, in cui il carico dev'essere portato al sito d'estrazione, con la necessità di raggiungere l'obiettivo difendendolo dagli attacchi e infine effettuare l'estrazione attraverso il punto prestabilito o uno secondario

La terza opzione sembra dunque avere tutte le caratteristiche tipiche degli extraction shooter, ma ovviamente rimaniamo in attesa di eventuali conferme sulla questione.

Nel frattempo, attendiamo una ulteriore presentazione di Fairgames, che finora si è mostrato solo con un trailer in computer grafica: il progetto era guidato dalla ex-Ubisoft e Stadia Jade Raymond, che però ha lasciato Haven lo scorso maggio.

Nel frattempo, il gioco ha perso anche il director ma al momento non sembra ci sia l'intenzione di cancellarlo, dunque attendiamo ulteriori informazioni.