Little Nightmares 2 Enhanced Edition per PS5 è su Amazon al minimo storico

Se cerchi una nuova avventura ricca di suspence, Little Nightmares 2 Enhanced Edition per PS5 è su Amazon a soli 9,90 € rispetto al prezzo consigliato di 14,99 €, permettendoti di risparmiare il 34%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Preparati a fuggire da un mondo distorto
Prima di tutto, la versione Enhanced presenta diversi miglioramenti per offrirti un'esperienza ancora più coinvolgente, come una maggiore risoluzione dei dettagli e un audio ancora più immersivo. Questo secondo capitolo ti permetterà di vestire i panni di Mono, intrappolato in un mondo distorto, il quale dovrà salvare Six dal suo destino. I due dovranno affrontare tanti "piccoli incubi", sopravvivere al Cacciatore assetato di sangue ed esplorare scenari davvero inquietanti.
Nel complesso, il level design è ben strutturato, mentre le ambientazioni sono davvero evocative e ben realizzate. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli.