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Little Nightmares 2 Enhanced Edition per PS5 è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Little Nightmares 2 Enhanced Edition per PS5. Vesti i panni di Mono e Six e vivi un'avventura inquietante.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/04/2026
Little Nightmares 2 Enhanced Edition per PS5
Little Nightmares II
Little Nightmares II
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Se cerchi una nuova avventura ricca di suspence, Little Nightmares 2 Enhanced Edition per PS5 è su Amazon a soli 9,90 € rispetto al prezzo consigliato di 14,99 €, permettendoti di risparmiare il 34%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Preparati a fuggire da un mondo distorto

Prima di tutto, la versione Enhanced presenta diversi miglioramenti per offrirti un'esperienza ancora più coinvolgente, come una maggiore risoluzione dei dettagli e un audio ancora più immersivo. Questo secondo capitolo ti permetterà di vestire i panni di Mono, intrappolato in un mondo distorto, il quale dovrà salvare Six dal suo destino. I due dovranno affrontare tanti "piccoli incubi", sopravvivere al Cacciatore assetato di sangue ed esplorare scenari davvero inquietanti.

Nel complesso, il level design è ben strutturato, mentre le ambientazioni sono davvero evocative e ben realizzate. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli.

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