Little Nightmares 2 Enhanced Edition per PS5 è in sconto su Amazon per le Offerte di Primavera

Tra le offerte di Amazon troviamo Little Nightmares 2 Enhanced Edition per PS5. Si tratta dell'avventura ricca di suspence nella quale vestirai i panni di Mono e Six.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/03/2026
In occasione della Festa delle Offerte di Primavera, Little Nightmares 2 Enhanced Edition per PS5 è in sconto su Amazon a 11,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura inquietante e immersiva

In questo gioco vestirai i panni di Mono, giovane protagonista intrappolato in un mondo distorto, il quale andrà alla scoperta degli oscuri segreti della Signal Tower per salvare Six dal suo destino. Tuttavia, i due dovranno affrontare una serie di minacce, nonché "piccoli incubi". Dovrai sopravvivere al Cacciatore assetato di sangue, esplorare boschi inquietanti e scuole sinistre e tanto altro ancora. La versione Enhanced presenta alcuni miglioramenti, come una maggiore risoluzione dei dettagli e un audio ancora più coinvolgente.

Il gameplay si basa sull'uso del cosiddetto show don't tell (ovvero parla tramite immagini e suggestioni, senza l'uso delle parole), mentre le ambientazioni evocative e il level design ben strutturato contribuiscono ulteriormente all'esperienza complessiva. Il comparto artistico è davvero convincente e i miglioramenti rispetto al primo capitolo sono evidenti. Tuttavia, potresti notare qualche difficoltà nella percezione della profondità, oltre a lievi ritardi nell'input. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

