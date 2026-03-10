Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set per Nintendo Switch è in sconto su Amazon

Per celebrare la Festa delle Offerte di Primavera, Amazon propone Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set per Nintendo Switch a 29,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Il mondo di Toriyama in un unico open world

In questa avventura vivrai la storia di Dragon Ball Z, tra battaglie epiche e diverse storie secondarie che sapranno intrattenerti senza troppe difficoltà. Dovrai affrontare alcuni nemici leggendari come Freezer, Cell, Radish e tanti altri ancora, e dovrai aumentare il tuo livello di potenza con meccaniche GDR. Non è tutto, perché potrai dedicarti anche ad attività più spensierate, che si tratti di pescare, mangiare o stringere amicizie. In questa versione è incluso anche il DLC "Il risveglio di un nuovo potere" 1 e 2.

La conversione per Nintendo Switch è stata realizzata con cura, mentre le piccole aggiunte come il livello di difficoltà modificabile sono tra i principali punti di forza del gioco. Tuttavia, è lo stesso gioco uscito più di un anno fa senza miglioramenti particolari, inoltre perde qualche fotogramma e soffre di un aliasing e un pop-up più marcati. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.