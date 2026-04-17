Crimson Desert in sconto su Instant Gaming, prezzi ridotti per Standard e Deluxe Edition

Su Instant Gaming sono attive due offerte dedicate a Crimson Desert, sia per la versione standard sia per la Deluxe Edition, entrambe già ribassate rispetto al prezzo di listino. La Standard Edition è disponibile a circa 54,89€ (IVA esclusa) invece dei 70€, con uno sconto del 22%. La Deluxe Edition, invece, scende a circa 59,99€ (IVA esclusa) rispetto agli 80€ iniziali, con un ribasso del 25%. Le key sono riscattabili su Steam e compatibili con PC e Mac. Dopo l'acquisto, i codici vengono forniti in formato digitale e sono pronti per l'attivazione. Potete acquistarli cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla standard e alla deluxe edition. La differenza di prezzo tra le due edizioni è contenuta, rendendo la Deluxe una scelta potenzialmente più interessante per chi vuole contenuti aggiuntivi fin da subito.