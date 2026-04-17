Crimson Desert in sconto su Instant Gaming, prezzi ridotti per Standard e Deluxe Edition

Su Instant Gaming sono attive due offerte dedicate a Crimson Desert, sia per la versione standard sia per la Deluxe Edition, entrambe già ribassate rispetto al prezzo di listino. La Standard Edition è disponibile a circa 54,89€ (IVA esclusa) invece dei 70€, con uno sconto del 22%. La Deluxe Edition, invece, scende a circa 59,99€ (IVA esclusa) rispetto agli 80€ iniziali, con un ribasso del 25%. Le key sono riscattabili su Steam e compatibili con PC e Mac. Dopo l'acquisto, i codici vengono forniti in formato digitale e sono pronti per l'attivazione. Potete acquistarli cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla standard e alla deluxe edition. La differenza di prezzo tra le due edizioni è contenuta, rendendo la Deluxe una scelta potenzialmente più interessante per chi vuole contenuti aggiuntivi fin da subito.
Un open world ambizioso
Crimson Desert è il nuovo progetto di Pearl Abyss, già nota per Black Desert, e punta a offrire un mondo aperto ricco di attività, combattimenti dinamici e una forte componente narrativa. Il gioco combina esplorazione libera, missioni e scontri su larga scala, con un sistema di combattimento che mescola azione diretta e abilità speciali.
Fin dalla presentazione, Crimson Desert ha attirato attenzione per l'ambizione tecnica e per la varietà di situazioni mostrate, tra battaglie, interazioni ambientali e momenti più spettacolari. Gli sconti attuali rappresentano un'opportunità per avvicinarsi al titolo con un prezzo già ridotto rispetto al lancio, scegliendo tra due edizioni con differenze di contenuto ma costi non troppo distanti. Qui trovate la nostra recensione.