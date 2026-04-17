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One Piece Odyssey salpa su Instant Gaming con uno sconto dell'80%

Taglio netto per il gioco di ruolo ispirato all'opera di Eiichiro Oda, ora proposto a un prezzo molto più accessibile.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   17/04/2026
One Piece Odyssey
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Su Instant Gaming è disponibile una promozione su One Piece Odyssey, acquistabile a circa 11,38€ (IVA esclusa) invece dei 60€, con uno sconto dell'81%. La key è riscattabile su Steam e permette di giocare su PC senza attese. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è subito pronto all'attivazione. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. C'è anche la versione Deluxe, che potete comprare a questo link.

Un’avventura originale nel mondo di One Piece

One Piece Odyssey propone una storia inedita che coinvolge la ciurma di Cappello di Paglia, alle prese con una nuova isola e misteriosi eventi che li costringono a rivivere momenti chiave del loro passato. Il gioco adotta un sistema di combattimento a turni, con abilità specifiche per ogni personaggio e una struttura che punta molto sulla narrazione e sull'esplorazione.

Il titolo si rivolge chiaramente agli appassionati della serie, grazie alla presenza di luoghi e situazioni iconiche, ma resta accessibile anche a chi non conosce a fondo l'opera originale. A questo prezzo diventa una proposta concreta per entrare nel mondo di One Piece in forma videoludica, sfruttando uno sconto importante. Qui la nostra recensione di One Piece Odyssey.

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