One Piece Odyssey salpa su Instant Gaming con uno sconto dell'80%

Su Instant Gaming è disponibile una promozione su One Piece Odyssey, acquistabile a circa 11,38€ (IVA esclusa) invece dei 60€, con uno sconto dell'81%. La key è riscattabile su Steam e permette di giocare su PC senza attese. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è subito pronto all'attivazione. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. C'è anche la versione Deluxe, che potete comprare a questo link.