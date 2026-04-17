Su Instant Gaming è disponibile una promozione su One Piece Odyssey, acquistabile a circa 11,38€ (IVA esclusa) invece dei 60€, con uno sconto dell'81%. La key è riscattabile su Steam e permette di giocare su PC senza attese. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è subito pronto all'attivazione. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. C'è anche la versione Deluxe, che potete comprare a questo link.
One Piece Odyssey salpa su Instant Gaming con uno sconto dell'80%
Taglio netto per il gioco di ruolo ispirato all'opera di Eiichiro Oda, ora proposto a un prezzo molto più accessibile.
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