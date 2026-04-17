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Il televisore TCL 4K UHD da 65" è su Amazon a un prezzo davvero accessibile

Tra le offerte di Amazon troviamo il TV TCL 4K UHD (modello 65PF650) al minimo storico. Si tratta di un buon prodotto per chi non ha esigenze particolarmente specifiche.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/04/2026
TV TCL

Se sei alla ricerca di un buon televisore per goderti giochi o film, ma non vuoi spendere tanto, il TCL da 65" è su Amazon a 399,90 €, con uno sconto del 7% rispetto al prezzo mediano. Si tratta praticamente del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Dolby Vision e Atmos, Fire TV, HDR10 e altre caratteristiche

Prima di tutto, per correttezza specifichiamo che si tratta della serie 2024 e l'immagine in copertina è indicativa. Il televisore offre contrasti, colori e dettagli migliorati. Troviamo inoltre Fire TV, che raccoglie tutti i tuoi contenuti e programmi preferiti su Netflix, Prime Video e altre piattaforme. Inoltre, puoi premere il tasto Alexa e usare la tua voce per usufruire dell'assistente.

Televisore TCL
Televisore TCL

Con Dolby Vision gli scenari sono ancora più luminosi e immersivi, mentre Dolby Atmos ti permetterà di vivere un'esperienza sonora ancora più coinvolgente. Non si tratta di un televisore di fascia particolarmente alta: se hai esigenze specifiche potresti voler optare per altre soluzioni più specifiche.

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