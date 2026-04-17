Disponibile la beta 4 di Android 17: vediamo le ultime novità in attesa della versione stabile

Con l'arrivo della quarta beta, manca sempre meno alla versione stabile di Android 17. La nuova beta è disponibile per tutti gli smartphone (e tablet) Pixel a partire dal modello Pixel 6. Se siete già iscritti al programma beta non dovrete fare nulla: riceverete una notifica che vi avviserà direttamente. Vediamo quindi cosa aspettarsi da questa versione.