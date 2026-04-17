Disponibile la beta 4 di Android 17: vediamo le ultime novità in attesa della versione stabile

Con l'arrivo della quarta beta, manca sempre meno alla versione stabile di Android 17. La nuova beta è disponibile per tutti gli smartphone (e tablet) Pixel a partire dal modello Pixel 6. Se siete già iscritti al programma beta non dovrete fare nulla: riceverete una notifica che vi avviserà direttamente. Vediamo quindi cosa aspettarsi da questa versione.
Le novità
Le novità introdotte in questa beta non sono particolarmente significative. Si tratta dell'ultima versione prima del debutto ufficiale di Android 17, quindi di seguito riepiloghiamo i principali cambiamenti per offrirvi un quadro più completo. Prima di tutto, la quarta beta introduce aggiornamenti legati alla crittografia post-quantistica per rafforzare la sicurezza contro eventuali attacchi hacker. Si tratta di un sistema di algoritmi progettati per essere sicuri anche contro computer quantistici. Android ha intenzione di integrarla per offrire sicurezza a lungo termine.
Passando all'interfaccia, quando si cancellano le notifiche appare la nuova dicitura "You're all caught up" che sostituisce la vecchia "Nessuna notifica", con tanto di trofeo.
Dalla schermata home è invece possibile nascondere le etichette (i nomi) delle applicazioni, così da avere un'interfaccia ancora più pulita. Vi mostriamo un esempio qui sotto:
Anche la registrazione dello schermo è stata rivista e presenta una veste grafica rinnovata. La nuova barra degli strumenti consente di accedere velocemente ai vari comandi.
Ve ne abbiamo già parlato in precedenza, ma per correttezza lo riportiamo anche qui: i pulsanti per Wi-Fi e dati mobili nelle Impostazioni rapide (menu a tendina) sono ora separati.
Tra le altre novità, è possibile regolare manualmente il volume di tutti i contenuti multimediali quando si usano gli auricolari o gli altoparlanti. Inoltre, potete scegliere se riprodurre anche le notifiche o le suonerie sugli auricolari.
È stata introdotta anche una nuova modalità per la gestione delle finestre sul desktop di Android, ovvero Picture-in-Picture. In sintesi, consente a un'app di richiedere che la propria finestra PiP rimanga interattiva.
Altre correzioni
Google ha anche condiviso le correzioni apportate. Eccole riepilogate di seguito:
- È stato risolto un problema per cui gli URL delle pagine web venivano inclusi automaticamente durante la condivisione degli screenshot dall'anteprima di acquisizione, causando la condivisione di link indesiderati insieme ai file immagine.
- È stato risolto un problema per cui il widget di controllo multimediale poteva scomparire o non consentire la navigazione tra più sessioni multimediali attive.
- È stato risolto un problema che impediva agli utenti di scaricare e applicare correttamente gli effetti di sfondo cinematografici o meteorologici locali.
- È stato risolto un problema per cui il dispositivo si bloccava e si riavviava spontaneamente durante la digitazione nelle app di messaggistica.
- È stato risolto un grave problema di instabilità del sistema che causava il blocco e l'arresto anomalo del dispositivo durante il normale utilizzo.
- È stato risolto un problema che causava una significativa riduzione della velocità di ricarica dei dispositivi quando si avvicinavano all'80% della capacità della batteria.
Per scoprire tutte le altre correzioni, potete consultare questo post su Reddit.