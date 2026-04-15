Android Canary, disponibile la build di aprile: scopriamo le principali novità

L'ultima build di Android Canary è disponibile per sviluppatori e beta tester. Stavolta non ci sono grandi novità, piuttosto piccole modifiche.

Google ha distribuito una nuova build di Android Canary per sviluppatori. Si tratta della versione Android Canary 2604, più precisamente "ZP11.260320.007", ed è disponibile sui dispositivi Pixel a partire dalla serie Pixel 8. Le versioni per Pixel 7, Pixel 6, Fold e Tablet saranno pubblicate in un secondo momento. Vediamo quindi le principali novità di aprile.

Le novità Stavolta non dobbiamo aspettarci modifiche particolarmente rivoluzionarie. Alcune di queste erano già state introdotte nella versione precedente, quindi non si tratta di novità particolarmente rilevanti. Prima di tutto, quando si cancellano tutte le notifiche, appare un nuovo messaggio che sostituisce il precedente testo "Nessuna notifica". Dovreste vedere la scritta "You're all caught up", ovvero "Sei al passo/aggiornato". La nuova scritta Altre piccole modifiche riguardano i menu accessibili con la pressione prolungata sull'icona: adesso le scorciatoie sono nascoste dietro un nuovo pulsante chiamato esattamente "Scorciatoie". Ve ne abbiamo già parlato: i collegamenti alle app sono nascosti, rendendo le opzioni più snelle e chiare. Le novità Inoltre, la funzione "Blocco app" permette di bloccare un'applicazione tramite impronta, password o PIN, semplicemente premendo a lungo sull'app. Di conseguenza, tutte le notifiche e i collegamenti rapidi verranno nascosti. Blocco app Tenendo premuto a lungo l'icona di un'app, infine, è possibile visualizzarla in una finestra mobile da poter spostare liberamente. Android Canary, scopriamo tutte le novità con l'aggiornamento di marzo Per ora, sono queste le novità segnalate; se ci saranno nuovi cambiamenti, aggiorneremo subito l'articolo per informarvi. Google sconsiglia espressamente di installare queste build sui dispositivi principali, dato che potrebbero verificarsi instabilità o problemi imprevisti.