Disney ha rimosso 14 giochi da Steam all'improvviso, tra i quali anche due Star Wars

Ovviamente chi ha già acquistato i giochi in questione potrà continuare a usarli e anche eventualmente a ri-scaricarli dai server, mentre in caso contrario questi titoli non potranno più essere acquistati attraverso Steam, a meno che non vengano reinseriti in un secondo momento.

Si tratta di titoli alquanto datati e molti di questi anche piuttosto marginali, dunque non sono giochi particolarmente in vista di questi tempi, tuttavia è una situazione piuttosto particolare, visto che coinvolge così tanti giochi tutti insieme.

Una fine ingiusta per G-Force

Come potete vedere nell'elenco riportato qui sotto, nella maggior parte dei casi sono giochi su licenza, collegati a film o serie TV dell'universo Disney e su cui probabilmente sono scaduti dei diritti, portando l'editore alla rimozione dalla vendita online.



Tuttavia, ci sono anche alcuni titoli più interessanti, in particolare lo strategico 4X Star Wars: Rebellion e il classico Star Wars: Dark Forces che ha recentemente ottenuto una versione remaster da parte di Nightdive, sebbene in molti, tra il serio e il faceto, si stiano lamentando per la rimozione di Disney G-Force.

Ecco dunque la lista dei giochi Disney rimossi da Steam:

Bolt

Chicken Little

Disney G-Force

Disney-Pixar Brave: The Video Game

Disney Pirates of the Caribbean: At Worlds End

Disney Princess: My Fairytale Adventure

Disney's Treasure Planet: Battle of Procyon

Disney Tangled

Disney Universe

High School Musical 3

Outlaws + A Handful of Missions (Classic, 1997)

Planet of the Apes: Last Frontier

Star Wars Rebellion

Star Wars Dark Forces (Classic, 1995)

Non è chiaro se si tratti di una decisione definitiva o se almeno alcuni potranno tornare a disposizione, ma al momento sono rimossi da Steam.