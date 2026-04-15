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Disney ha rimosso 14 giochi da Steam all'improvviso, tra i quali anche due Star Wars

Con una mossa alquanto improvvisa, Disney ha rimosso tutti insieme 14 giochi del proprio catalogo da Steam, rendendoli così irraggiungibili e non più acquistabili sulla piattaforma.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   15/04/2026
Un'immagine di Star Wars: Dark Forces

Con una mossa giunta alquanto a sorpresa, Disney ha rimosso 14 giochi dal catalogo di Steam all'improvviso tra i quali anche due di Star Wars, senza consentire di prepararsi a tale decisione ed eventualmente acquistare i titoli prima che diventassero irraggiungibili sulla piattaforma di Valve.

Si tratta di titoli alquanto datati e molti di questi anche piuttosto marginali, dunque non sono giochi particolarmente in vista di questi tempi, tuttavia è una situazione piuttosto particolare, visto che coinvolge così tanti giochi tutti insieme.

Ovviamente chi ha già acquistato i giochi in questione potrà continuare a usarli e anche eventualmente a ri-scaricarli dai server, mentre in caso contrario questi titoli non potranno più essere acquistati attraverso Steam, a meno che non vengano reinseriti in un secondo momento.

Una fine ingiusta per G-Force

Come potete vedere nell'elenco riportato qui sotto, nella maggior parte dei casi sono giochi su licenza, collegati a film o serie TV dell'universo Disney e su cui probabilmente sono scaduti dei diritti, portando l'editore alla rimozione dalla vendita online.

Tuttavia, ci sono anche alcuni titoli più interessanti, in particolare lo strategico 4X Star Wars: Rebellion e il classico Star Wars: Dark Forces che ha recentemente ottenuto una versione remaster da parte di Nightdive, sebbene in molti, tra il serio e il faceto, si stiano lamentando per la rimozione di Disney G-Force.

Disney ed Epic Games lavorano a uno sparatutto in stile ARC Raiders - Epic risponde al report Disney ed Epic Games lavorano a uno sparatutto in stile ARC Raiders - Epic risponde al report

Ecco dunque la lista dei giochi Disney rimossi da Steam:

  • Bolt
  • Chicken Little
  • Disney G-Force
  • Disney-Pixar Brave: The Video Game
  • Disney Pirates of the Caribbean: At Worlds End
  • Disney Princess: My Fairytale Adventure
  • Disney's Treasure Planet: Battle of Procyon
  • Disney Tangled
  • Disney Universe
  • High School Musical 3
  • Outlaws + A Handful of Missions (Classic, 1997)
  • Planet of the Apes: Last Frontier
  • Star Wars Rebellion
  • Star Wars Dark Forces (Classic, 1995)

Non è chiaro se si tratti di una decisione definitiva o se almeno alcuni potranno tornare a disposizione, ma al momento sono rimossi da Steam.

#Steam #Disney
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