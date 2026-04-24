L'esclusiva PS5 FairGames non sarebbe divertente e lo sviluppo sarebbe lontano dalla fine

A dircelo è un nuovo report di Insider Gaming . Vediamo tutto quello che è stato segnalato.

Tra i vari giochi per PS5 in sviluppo c'è FairGames , lo sparatutto di Haven Studios creato da Jade Raymond (la quale ha però lasciato la compagnia lo scorso anno). I lavori continuano ma pare che siano ancora lontani dal completamento.

Cosa sappiamo su FairGames

Secondo la testata, Haven Studios ha condotto un nuovo playtest di FairGames ma secondo le persone coinvolte il gioco non sarebbe ancora divertente e lo sviluppo sarebbe ben lontano dall'essere terminato.

La modalità giocata è nota come "Cargo Heist" e si tratta di un'esperienza in stile sparatutto a estrazione, nel quale entri in una mappa, raccogli bottino, accedi a dei caveau e poi esegui l'estrazione. L'unica differenza rispetto ad altri giochi di questa categoria è che è possibile ricomparire dopo essere stati abbattuti, il che elimina il rischio e rende il gioco più adatto a chi non vuole stressarsi troppo.

Secondo quanto visto da Insider Gaming, in un video che non è stato reso pubblico, ci sono quattro team da tre giocatori che usano dei personaggi con delle classi predefinite. L'aspetto sarebbe simile a "The Division o Call of Duty".

Pare che le critiche principali siano legate al movimento, agli NPC, al sistema di classi e non solo. Nel complesso, chi ha provato il playtest avrebbe abbandonato dopo poche partite perché FairGames per ora sembra incompleto o noioso.

Ovviamente queste non sono informazioni ufficiali. Nel frattempo, un altro sparatutto di estrazione di Sony sta cercando - in formato multipiattaforma - di ottenere successo: parliamo ovviamente di Marathon.