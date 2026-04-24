L'esclusiva PS5 FairGames non sarebbe divertente e lo sviluppo sarebbe lontano dalla fine

Tra i vari giochi per PS5 in sviluppo c'è FairGames, lo sparatutto di Haven Studios creato da Jade Raymond (la quale ha però lasciato la compagnia lo scorso anno). I lavori continuano ma pare che siano ancora lontani dal completamento.
A dircelo è un nuovo report di Insider Gaming. Vediamo tutto quello che è stato segnalato.
Cosa sappiamo su FairGames
Secondo la testata, Haven Studios ha condotto un nuovo playtest di FairGames ma secondo le persone coinvolte il gioco non sarebbe ancora divertente e lo sviluppo sarebbe ben lontano dall'essere terminato.
La modalità giocata è nota come "Cargo Heist" e si tratta di un'esperienza in stile sparatutto a estrazione, nel quale entri in una mappa, raccogli bottino, accedi a dei caveau e poi esegui l'estrazione. L'unica differenza rispetto ad altri giochi di questa categoria è che è possibile ricomparire dopo essere stati abbattuti, il che elimina il rischio e rende il gioco più adatto a chi non vuole stressarsi troppo.
Secondo quanto visto da Insider Gaming, in un video che non è stato reso pubblico, ci sono quattro team da tre giocatori che usano dei personaggi con delle classi predefinite. L'aspetto sarebbe simile a "The Division o Call of Duty".
Pare che le critiche principali siano legate al movimento, agli NPC, al sistema di classi e non solo. Nel complesso, chi ha provato il playtest avrebbe abbandonato dopo poche partite perché FairGames per ora sembra incompleto o noioso.
Ovviamente queste non sono informazioni ufficiali. Nel frattempo, un altro sparatutto di estrazione di Sony sta cercando - in formato multipiattaforma - di ottenere successo: parliamo ovviamente di Marathon.