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La lista dei giochi di Xbox Game Pass Starter Edition spunta online

Il noto leaker billbil-kun ha pubblicato la lista dei giochi che dovrebbero essere presenti nel catalogo della Starter Edition di Xbox Game Pass.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/04/2026
Master Chief in un artwork di Halo 5: Guardians

Il noto leaker billbil-kun ha pubblicato la lista dei giochi di Xbox Game Pass Starter Edition, ovverosia la tanto chiacchierata versione "economica" della piattaforma in abbonamento Microsoft che pare verrà lanciata a breve.

Al netto di quelle che saranno le modalità di accesso a questo tier del Game Pass, il catalogo dovrebbe includere oltre cinquanta titoli ma con una limitazione significativa di cui si è già parlato: lo streaming potrebbe essere disponibile solo per dieci ore al mese.

Non si tratta però dell'unica differenza: sembra che la Starter Edition non includa il multiplayer online, il che la renderebbe l'unica sottoscrizione a Game Pass (PC escluso) priva di tale funzione.

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Secondo billbil-kun, l'offerta di Xbox Game Pass Starter Edition includerà:

  • Streaming dei giochi con limite di dieci ore al mese
  • Benefici in-game e punti Rewards accumulabili
  • Oltre cinquanta giochi disponibili su PC, console e altri dispositivi
  • Accessibilità multipiattaforma: PC, console e dispositivi compatibili

La lista dei giochi

Asha Sharma ha parlato del futuro di Xbox Game Pass e del concetto di flessibilità, che la Starter Edition andrebbe a interpretare in una maniera molto chiara, anche se ovviamente bisognerà vedere quale sarà il prezzo della sottoscrizione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
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Ecco dunque la lista dei giochi individuati finora:

  • Among Us
  • Astroneer
  • Batman: Arkham Knight
  • Celestial
  • Chivalry 2
  • Cities: Skylines - Remastered
  • Control (Ultimate Edition inclusa)
  • Crash Team Racing Nitro-Fueled
  • DayZ
  • Dead Cells
  • Deep Rock Galactic
  • Descenders
  • Dishonored 2
  • Disney Dreamlight Valley
  • DOOM 64
  • DOOM Eternal
  • Fable Anniversary
  • Fallout 4
  • Fallout 76
  • Firewatch
  • Gang Beasts
  • Gears 5 (GOTY Edition inclusa)
  • Golf With Your Friends
  • Grounded
  • Hades
  • Halo 5: Guardians
  • Halo Wars 2
  • Hellblade: Senua's Sacrifice
  • Human Fall Flat
  • Inside
  • Limbo
  • Medieval Dynasty
  • Monster Sanctuary
  • Ori and the Will of the Wisps
  • Overcooked! 2
  • Payday 2: Crimeweave Edition
  • PowerWash Simulator
  • Psychonauts (Windows 10)
  • Psychonauts 2
  • Retro Classics
  • Slay The Spire
  • SnowRunner
  • Spiritfarer: Farewell Edition
  • Stardew Valley
  • State of Decay 2: Juggernaut Edition
  • Stellaris
  • Superhot: Mind Control Delete
  • Superliminal
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
  • The Elder Scrolls Online: Standard Edition
  • Totally Reliable Delivery Service
  • Tunic
  • Unpacking
  • Vampire Survivors
  • Warhammer 40.000: Darktide
  • Warhammer: Vermintide 2
  • World War Z: Aftermath
  • Wreckfest
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