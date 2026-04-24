La lista dei giochi di Xbox Game Pass Starter Edition spunta online

Il noto leaker billbil-kun ha pubblicato la lista dei giochi di Xbox Game Pass Starter Edition, ovverosia la tanto chiacchierata versione "economica" della piattaforma in abbonamento Microsoft che pare verrà lanciata a breve.
Al netto di quelle che saranno le modalità di accesso a questo tier del Game Pass, il catalogo dovrebbe includere oltre cinquanta titoli ma con una limitazione significativa di cui si è già parlato: lo streaming potrebbe essere disponibile solo per dieci ore al mese.
Non si tratta però dell'unica differenza: sembra che la Starter Edition non includa il multiplayer online, il che la renderebbe l'unica sottoscrizione a Game Pass (PC escluso) priva di tale funzione.
Secondo billbil-kun, l'offerta di Xbox Game Pass Starter Edition includerà:
- Streaming dei giochi con limite di dieci ore al mese
- Benefici in-game e punti Rewards accumulabili
- Oltre cinquanta giochi disponibili su PC, console e altri dispositivi
- Accessibilità multipiattaforma: PC, console e dispositivi compatibili
La lista dei giochi
Asha Sharma ha parlato del futuro di Xbox Game Pass e del concetto di flessibilità, che la Starter Edition andrebbe a interpretare in una maniera molto chiara, anche se ovviamente bisognerà vedere quale sarà il prezzo della sottoscrizione.
Ecco dunque la lista dei giochi individuati finora:
- Among Us
- Astroneer
- Batman: Arkham Knight
- Celestial
- Chivalry 2
- Cities: Skylines - Remastered
- Control (Ultimate Edition inclusa)
- Crash Team Racing Nitro-Fueled
- DayZ
- Dead Cells
- Deep Rock Galactic
- Descenders
- Dishonored 2
- Disney Dreamlight Valley
- DOOM 64
- DOOM Eternal
- Fable Anniversary
- Fallout 4
- Fallout 76
- Firewatch
- Gang Beasts
- Gears 5 (GOTY Edition inclusa)
- Golf With Your Friends
- Grounded
- Hades
- Halo 5: Guardians
- Halo Wars 2
- Hellblade: Senua's Sacrifice
- Human Fall Flat
- Inside
- Limbo
- Medieval Dynasty
- Monster Sanctuary
- Ori and the Will of the Wisps
- Overcooked! 2
- Payday 2: Crimeweave Edition
- PowerWash Simulator
- Psychonauts (Windows 10)
- Psychonauts 2
- Retro Classics
- Slay The Spire
- SnowRunner
- Spiritfarer: Farewell Edition
- Stardew Valley
- State of Decay 2: Juggernaut Edition
- Stellaris
- Superhot: Mind Control Delete
- Superliminal
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
- The Elder Scrolls Online: Standard Edition
- Totally Reliable Delivery Service
- Tunic
- Unpacking
- Vampire Survivors
- Warhammer 40.000: Darktide
- Warhammer: Vermintide 2
- World War Z: Aftermath
- Wreckfest