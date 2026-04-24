Xbox Game Pass Starter Edition: trapela un nuovo abbonamento economico con catalogo limitato

Potrebbe esserci un nuovo livello di abbonamento per il servizio Microsoft chiamato Xbox Game Pass Starter Edition, visto il nome in questione è comparso nel database di Xbox Cloud Gaming, suggerendo che si tratti di un tier a basso costo con accesso a un catalogo di giochi first party limitato.
La questione è stata rilevata da Redphx, ovvero il gestore dell'account social di Better xCloud, un'iniziativa che punta a fornire alcuni strumenti aggiuntivi agli utenti per un utilizzo più confortevole di Xbox Cloud Gaming attraverso il browser.
Ovviamente non c'è nulla di ufficiale, né la presenza del nome in questione può essere presa come segnale inequivocabile del suo lancio sul mercato, ma considerando i cambiamenti in atto in Xbox non è improbabile che un nuovo livello di Game Pass possa essere introdotto a breve.
Un catalogo limitato basato sui giochi di Xbox Game Studios?
Questo Xbox Game Pass Starter Edition potrebbe essere il tier di Game Pass che veniva identificato in precedenza con il nome in codice Triton, e rappresenta una via di accesso più economica a varie caratteristiche del servizio.
In base a quanto riferito da alcune fonti, come Jez Corden su Windows Central, questa Starter Edition potrebbe costare ancora meno del livello Essential, il cui attuale prezzo è di 8,99€ al mese e consentirebbe di accedere a un catalogo limitato di giochi Xbox Game Studios e alla funzionalità di Cloud Gaming.
Tra i giochi previsti nell'abbonamento, in base alle tracce trovate online ci sarebbero DOOM Eternal, DOOM 64, Dishonored 2, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Gears 5, Halo 5: Guardians, Halo Wars 2, Hellblade, Ori and the Blind Forest, Psychonauts, State of Decay 2, The Elder Scrolls Online, e i Retro Classics, ma si tratta ovviamente solo di alcuni esempi.
Non viene menzionata la funzionalità del gioco online, a dire il vero, ma sarebbe strano se non fosse compresa anche in questo tier. Di recente, la nuova CEO Asha Sharma aveva riferito che l'abbonamento a Game Pass costava troppo per gli utenti, e abbiamo visto che ha attuato un importante abbassamento di prezzo con la rimozione dei Call of Duty al day one.