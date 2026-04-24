Xbox Game Pass Starter Edition: trapela un nuovo abbonamento economico con catalogo limitato

Un catalogo limitato basato sui giochi di Xbox Game Studios?

Questo Xbox Game Pass Starter Edition potrebbe essere il tier di Game Pass che veniva identificato in precedenza con il nome in codice Triton, e rappresenta una via di accesso più economica a varie caratteristiche del servizio.



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In base a quanto riferito da alcune fonti, come Jez Corden su Windows Central, questa Starter Edition potrebbe costare ancora meno del livello Essential, il cui attuale prezzo è di 8,99€ al mese e consentirebbe di accedere a un catalogo limitato di giochi Xbox Game Studios e alla funzionalità di Cloud Gaming.

Tra i giochi previsti nell'abbonamento, in base alle tracce trovate online ci sarebbero DOOM Eternal, DOOM 64, Dishonored 2, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Gears 5, Halo 5: Guardians, Halo Wars 2, Hellblade, Ori and the Blind Forest, Psychonauts, State of Decay 2, The Elder Scrolls Online, e i Retro Classics, ma si tratta ovviamente solo di alcuni esempi.

Non viene menzionata la funzionalità del gioco online, a dire il vero, ma sarebbe strano se non fosse compresa anche in questo tier. Di recente, la nuova CEO Asha Sharma aveva riferito che l'abbonamento a Game Pass costava troppo per gli utenti, e abbiamo visto che ha attuato un importante abbassamento di prezzo con la rimozione dei Call of Duty al day one.