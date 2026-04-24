Nagoshi Studio elimina il canale YouTube e cancella il trailer di Gang of Dragon

Un particolare piuttosto preoccupante è emerso nelle ore scorse, per quanto riguarda Gang of Dragon : pare che il trailer ufficiale del gioco sia stato cancellato , così come l' intero canale YouTube ufficiale di Nagoshi Studio.

Un gioco condannato?

Gang of Dragon è stato annunciato con un trailer ai The Game Awards 2025 ed è parso subito una sorta di erede spirituale della serie Yakuza/Like a Dragon, creta dal medesimo autore: si tratta infatti di un action adventure in terza persona ambientato nelle strade di Tokyo, fra criminalità e personaggi variegati.

Una scena di Gang of Dragon

Sebbene il gioco sia stato accolto con grande entusiasmo dai fan e curiosità da parte della stampa, un colpo notevole alla sua stabilità è stato sferrato da NetEase, che ha deciso di rimuovere i finanziamenti per il progetto, gettando il team nel caos.

Nagoshi Studio non sembra essere riuscito a trovare ancora altre soluzioni in termini di appoggi economici e la situazione di Gang of Dragon sembra essersi fatta critica, considerando che la deadline per il passaggio di consegne è il mese di maggio.

A complicare notevolmente la situazione c'è il fatto che il team dovrebbe ricomprare dal publisher i diritti sulla proprietà intellettuale e gli asset collegati, cosa che richiede una notevole quantità di denaro, oltre ai fondi per finanziare lo sviluppo stesso.

Attendiamo ulteriori sviluppi sulla questione, che a questo punto potrebbero arrivare a breve.