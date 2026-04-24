Nagoshi Studio elimina il canale YouTube e cancella il trailer di Gang of Dragon

Un particolare piuttosto preoccupante è emerso nelle ore scorse, per quanto riguarda Gang of Dragon: pare che il trailer ufficiale del gioco sia stato cancellato, così come l'intero canale YouTube ufficiale di Nagoshi Studio.
Sebbene le due cose possano non essere collegate direttamente allo stato di salute del progetto, si uniscono a un quadro non proprio rassicurante per il nuovo gioco dell'autore della serie Yakuza/Like a Dragon, che sembra avere difficoltà a trovare fondi per concludere lo sviluppo.
In quest'ottica, il fatto che il nuovo team di Toshihiro Nagoshi abbia completamente cancellato il proprio canale su YouTube, di fatto eliminando anche ogni traccia di materiale video su Gang of Dragon, viene visto come un altro segnale preoccupante sul destino del gioco.
Un gioco condannato?
Gang of Dragon è stato annunciato con un trailer ai The Game Awards 2025 ed è parso subito una sorta di erede spirituale della serie Yakuza/Like a Dragon, creta dal medesimo autore: si tratta infatti di un action adventure in terza persona ambientato nelle strade di Tokyo, fra criminalità e personaggi variegati.
Sebbene il gioco sia stato accolto con grande entusiasmo dai fan e curiosità da parte della stampa, un colpo notevole alla sua stabilità è stato sferrato da NetEase, che ha deciso di rimuovere i finanziamenti per il progetto, gettando il team nel caos.
Nagoshi Studio non sembra essere riuscito a trovare ancora altre soluzioni in termini di appoggi economici e la situazione di Gang of Dragon sembra essersi fatta critica, considerando che la deadline per il passaggio di consegne è il mese di maggio.
A complicare notevolmente la situazione c'è il fatto che il team dovrebbe ricomprare dal publisher i diritti sulla proprietà intellettuale e gli asset collegati, cosa che richiede una notevole quantità di denaro, oltre ai fondi per finanziare lo sviluppo stesso.
Attendiamo ulteriori sviluppi sulla questione, che a questo punto potrebbero arrivare a breve.