Screenbound è tornato a mostrare il suo peculiare gameplay a doppio schermo, durante l'id@Xbox

Se siete alla ricerca di un'idea di gameplay fuori dagli schemi, Screenbound potrebbe essere il titolo da tenere d'occhio nei prossimi mesi. Si tratta infatti di un'avventura d'azione "dual-world" basata su una meccanica tanto semplice quanto geniale: il mondo di un gioco portatile in 2D e l'ambiente in 3D che lo circonda esistono in contemporanea, e il giocatore è chiamato a controllarli entrambi simultaneamente, dovendo monitorare entrambi gli schermi.

Il gioco è stato mostrato con un nuovo trailer, dopo qualche mese di silenzio, in occasione dell'id@Xbox di questa sera, ed è sembrato molto più rifinito di quanto visto in passato.

Tutto ha inizio con una scoperta casuale nel garage della madre del protagonista: il ritrovamento di uno strano dispositivo chiamato Qboy. Non si tratta di una banale console portatile, perché, come sottolineano gli sviluppatori, ha una caratteristica che non ha eguali: "quando lo accendi, la realtà si divide!".

Questa inaspettata frattura dimensionale fa da incipit a un viaggio in un universo sconosciuto. Pad alla mano, l'esperienza richiederà di alternarsi e destreggiarsi costantemente tra l'esplorazione del mondo tridimensionale e le meccaniche in stile retrò di quello bidimensionale. Sfruttando questa continua interazione tra le due dimensioni, i giocatori dovranno risolvere enigmi e sconfiggere nemici.

Screenbound uscirà su Xbox Series X e S e PC. Sarà lanciato da subito anche su Game Pass.