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Screenbound è tornato a mostrare il suo peculiare gameplay a doppio schermo, durante l'id@Xbox

Nel corso dell'id@Xbox di questa sera, c'è stato spazio anche per il gameplay di Screenbound, che è tornato a mostrarsi dopo qualche mese.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   23/04/2026
Il doppio schermo di Screenbound

Se siete alla ricerca di un'idea di gameplay fuori dagli schemi, Screenbound potrebbe essere il titolo da tenere d'occhio nei prossimi mesi. Si tratta infatti di un'avventura d'azione "dual-world" basata su una meccanica tanto semplice quanto geniale: il mondo di un gioco portatile in 2D e l'ambiente in 3D che lo circonda esistono in contemporanea, e il giocatore è chiamato a controllarli entrambi simultaneamente, dovendo monitorare entrambi gli schermi.

Il gioco è stato mostrato con un nuovo trailer, dopo qualche mese di silenzio, in occasione dell'id@Xbox di questa sera, ed è sembrato molto più rifinito di quanto visto in passato.

Tutto ha inizio con una scoperta casuale nel garage della madre del protagonista: il ritrovamento di uno strano dispositivo chiamato Qboy. Non si tratta di una banale console portatile, perché, come sottolineano gli sviluppatori, ha una caratteristica che non ha eguali: "quando lo accendi, la realtà si divide!".

Il gioco 5D Screenbound si mostra con un nuovo trailer al Day of the Devs Il gioco 5D Screenbound si mostra con un nuovo trailer al Day of the Devs

Questa inaspettata frattura dimensionale fa da incipit a un viaggio in un universo sconosciuto. Pad alla mano, l'esperienza richiederà di alternarsi e destreggiarsi costantemente tra l'esplorazione del mondo tridimensionale e le meccaniche in stile retrò di quello bidimensionale. Sfruttando questa continua interazione tra le due dimensioni, i giocatori dovranno risolvere enigmi e sconfiggere nemici.

Screenbound uscirà su Xbox Series X e S e PC. Sarà lanciato da subito anche su Game Pass.

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