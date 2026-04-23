Xbox "riesaminerà" la questione delle esclusive, conferma Asha Sharma nel nuovo piano

Si tratta di un argomento alquanto delicato e particolarmente sentito da utenti e fan, che spesso vedono nell'espansione dei giochi Xbox sulle altre piattaforme una sorta di tradimento dello spirito originale della console , sebbene il superamento delle esclusive sia considerato anche fisiologico con l'evoluzione del mercato.

Ovviamente la questione non è per nulla chiara per il momento, ma come è emerso vagamente anche nei giorni scorsi c'è la possibilità che la nuova CEO abbia intenzione di tornare alle esclusive Xbox , o quantomeno a un approccio caso per caso che punti a selezionare in maniera precisa i giochi da mantenere in esclusiva su Xbox e quelli da portare su altre piattaforme.

Il manifesto della nuova Xbox

"Nel corso di questo percorso, rivaluteremo il nostro approccio all'esclusività, alla distribuzione a tappe e all'intelligenza artificiale, e vi terremo aggiornati man mano che acquisiremo nuove conoscenze e prenderemo decisioni", si legge nella lettera che Asha Sharma e Matt Booty hanno rivolto ai dipendenti della divisione videoludica, dove peraltro viene abbandonata la denominazione di Microsoft Gaming per tornare a quella originale di "Xbox".

Asha Sharma e Matt Booty di fronte alla divisione Xbox

La lettera in questione può essere considerata una sorta di manifesto della nuova visione di Xbox da parte di Asha Sharma, che vuole tornare a una visione più tradizionale con la console al centro dell'attenzione e una serie di punti su cui concentrarsi lungo il percorso.

Tra questi si parla di rafforzare Xbox Series X e Series S come una base in salute e di alta qualità per il gaming, di lanciare Project Helix facendo in modo che sia una "piattaforma leader in termini di performance" e consenta di "giocare i titoli per console e PC".

Viene menzionato il fatto di "costruire un forte ecosistema che espanda la scelta e il respiro" della piattaforma, "incrementare ed estendere un portfolio di franchise duraturo e amato dai giocatori", "evolvere le partnership con le terze parti e rafforzare il piano quinquennale", "espandersi in Cina e nei mercati emergenti", oltre che su mobile.

Si parla inoltre di "rafforzare Game Pass con una differenziazione chiara e un modello economico sostenibile", migliorare il cloud gaming e anche utilizzare eventualmente le acquisizioni per accelerare la crescita.

Qualche segnale chiaro della nuova direzione intrapresa da Asha Sharma è arrivato già nei giorni scorsi, per esempio con l'accelerazione sul fronte degli aggiornamenti relativi al software di sistema, la presentazione di Project Helix come nuova generazione di Xbox, la cancellazione della controversa campagna "This is an Xbox" e l'abbassamento di prezzo di Game Pass Ultimate e PC Game Pass.