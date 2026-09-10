PlayStation continua a vendere bene, ma con l'addio ai dischi vuole massimizzare i margini

L'analista Rhys Elliott ha scritto che PlayStation continua a vendere bene e non sta attraversando una crisi, nonostante alcuni dei suoi ultimi titoli non abbiano totalizzato vendite sensazionali. Tuttavia l'obiettivo dell'azienda con l'addio ai dischi è quello di massimizzare i guadagni.

In queste ore si sta parlando ovviamente di Marvel's Wolverine e di come il tie-in firmato Insomniac Games non abbia fatto particolarmente breccia presso la critica internazionale, ma secondo Elliott la questione dei voti peserà solo in maniera relativa e il gioco probabilmente sarà un successo.

Secondo le stime di Alinea Analytics, diversi giochi PlayStation pubblicati negli ultimi anni hanno avuto un'accoglienza commerciale più contenuta rispetto alle aspettative che normalmente accompagnano le produzioni first-party di Sony.

Tra questi figurano Saros, Marathon, Marvel Tokon: Fighting Souls e LEGO Horizon Adventures, mentre ovviamente tutti ricordano cos'è successo con Discord, ad oggi uno dei fallimenti più clamorosi della divisione gaming di Sony.