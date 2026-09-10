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PlayStation continua a vendere bene, ma con l'addio ai dischi vuole massimizzare i margini

Stando alle stime di Alinea Analytics, PlayStation sta continuando a vendere bene nonostante alcuni svarioni, ma il suo obiettivo con l'addio ai dischi è quello di massimizzare i margini di guadagno.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/09/2026
Marvel's Wolverine

L'analista Rhys Elliott ha scritto che PlayStation continua a vendere bene e non sta attraversando una crisi, nonostante alcuni dei suoi ultimi titoli non abbiano totalizzato vendite sensazionali. Tuttavia l'obiettivo dell'azienda con l'addio ai dischi è quello di massimizzare i guadagni.

In queste ore si sta parlando ovviamente di Marvel's Wolverine e di come il tie-in firmato Insomniac Games non abbia fatto particolarmente breccia presso la critica internazionale, ma secondo Elliott la questione dei voti peserà solo in maniera relativa e il gioco probabilmente sarà un successo.

Secondo le stime di Alinea Analytics, diversi giochi PlayStation pubblicati negli ultimi anni hanno avuto un'accoglienza commerciale più contenuta rispetto alle aspettative che normalmente accompagnano le produzioni first-party di Sony.

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Tra questi figurano Saros, Marathon, Marvel Tokon: Fighting Souls e LEGO Horizon Adventures, mentre ovviamente tutti ricordano cos'è successo con Discord, ad oggi uno dei fallimenti più clamorosi della divisione gaming di Sony.

Più prudenza e più margini

Pur essendo stata costretta a introdurre nuove regole per gli utenti al fine di limitare gli insulti legati alla decisione di abbandonare il formato fisico, la casa giapponese potrebbe essere determinata a perseguire la propria strategia anche per costruire gli utili necessari a compensare eventuali prestazioni poco brillanti.

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In quest'ottica si inserisce anche il tanto criticato focus sui live service, che finora ha prodotto pochi risultati degni di nota ma possiede un indubbio potenziale per via delle caratteristiche di questo modello e dei suoi pagamenti ricorrenti.

#Sony
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