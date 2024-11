Esordio amaro su Steam per LEGO Horizon Adventures, i primi numeri preoccupano

LEGO Horizon Adventures ha debuttato su Steam con numeri piuttosto bassi: parliamo di appena 602 giocatori contemporanei di picco, che destano una certa preoccupazione sebbene il titolo sia accessibile solo da qualche ora.

La situazione insomma potrebbe cambiare, come avvenuto nel caso di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, che ha esordito su Steam nel 2022 con poco più di 800 giocatori ma è poi riuscito a raggiungere un picco di oltre 82.000 utenti contemporanei.

In generale, stando alle rilevazioni di SteamDB la piattaforma Valve non ha mai tenuto in grandissima considerazione i giochi LEGO, forse per via di un target mediamente diverso rispetto all'utenza console.

Nel caso di LEGO Horizon Adventures, tuttavia, a pesare è inevitabilmente anche il prezzo, sempre pari a 69,99€ che si tratti di PC, PS5 o Nintendo Switch: una somma superiore a quella generalmente richiesta da Warner Bros. per i titoli sviluppati da TT Games.