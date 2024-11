La serie TV di Tomb Raider ha la sua Lara Croft? Sophie Turner è in trattativa per il ruolo

Sophie Turner è in trattativa per il ruolo di Lara Croft nella serie televisiva di Tomb Raider, stando a quanto riportato da Deadline. Si era già parlato dell'interprete di Sansa Stark fra le papabili per la parte, ma pare che da allora ci siano stati degli sviluppi.

La Turner punta dunque ad aggiudicarsi un ruolo che prima di lei è appartenuto ad Angelina Jolie e Alicia Vikander, nell'ambito di un sostanziale rilancio per una proprietà intellettuale attualmente in fermento.

Sappiamo infatti che Tomb Raider sta per tornare anche con un nuovo gioco sviluppato da Crystal Dynamics e prodotto da Amazon, che a giudicare dalle aziende coinvolte e dalle risorse disponibili promette decisamente bene.