Tomb Raider, una serie per Amazon Prime Video è in produzione con Waller-Bridge di Fleabag

Amazon MGM Studios e Crystal Dynamics hanno annunciato ufficialmente la produzione di una serie TV live action di Tomb Raider. Sarà pubblicata tramite Prime Video.

L'annuncio conferma anche che Phoebe Waller-Bridge sarà produttrice esecutiva e sceneggiatrice della serie di Tomb Raider per Amazon.

Qui sopra potete vedere il tweet ufficiale di Amazon nel quale la compagnia scrive: "L'eredità continua. Amazon MGM Studios e Crystal Dynamics ampliano l'universo di TOMB RAIDER. Phoebe Waller-Bridge sarà sceneggiatrice e produttrice esecutiva della nuova serie in arrivo su Prime Video."

Phoebe Waller-Bridge afferma: "Se potessi dire alla me adolescente che sta succedendo questo, credo che esploderebbe. Tomb Raider è stato una parte enorme della mia vita e mi sento incredibilmente privilegiata a portarlo in televisione con collaboratori così appassionati. Lara Croft significa molto per me, come per molti, e non vedo l'ora di partire per questa avventura. Con i pipistrelli e tutto il resto".

Waller-Bridge è nota soprattutto in quanto creatrice e attrice di Fleabag, sempre disponibile tramite Prime Video. È anche presente in Indiana Jones e il quadrante del destino.