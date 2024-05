Stellar Blade: il CEO dice che un costume non è bello o brutto solo perché è volgare

Kim Hyeong-tae, CEO di Shift Up - sviluppatore di Stellar Blade - ha commentato in modo definitivo la presunta censura dei costumi di Eve, la protagonista del gioco d'azione per PS5. Secondo quanto indicato, il risultato finale è esattamente quello inteso dagli sviluppatori. Il CEO afferma inoltre che un costume non è di qualità solo perché è o non "volgare".

"Non credo che il fatto che i costumi siano volgari significhi necessariamente che siano buoni, quindi questo è qualcosa che è stato modificato per la qualità", afferma il CEO. "Di conseguenza, ci sono parti in cui l'erotismo è diminuito o enfatizzato. Questo è il prodotto finale che vogliamo mostrare come risultato voluto". In breve: gli outfit di Eve sono basati sul loro essere esteticamente piacevoli, non all'enfatizzare le caratteristiche sessuali della protagonista di Stellar Blade.