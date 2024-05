Assassin's Creed Shadows: season pass e prezzi dei DLC trapelano in un leak

Continuano ad emergere informazioni su Assassin's Creed Shadows, nonostante la sua presentazione vera e propria sia prevista solo domani, 15 maggio, con ulteriore approfondimento all'Ubisoft Forward: in questo caso si parla di season pass e prezzi dei DLC del gioco.

La questione è emersa da un datamining effettuato dall'utente @Ubisoft_Frax, che gode di una certa notorietà per quanto riguarda le anticipazioni legate al publisher in questione. In base a quanto riferito, sembra che Assassin's Creed Shadows abbia già un piano ben preciso di DLC ed espansioni previste.

Non è certo una novità, considerando che si tratta ormai dello standard per i capitoli della serie in questione, ma in questo caso emergono già alcuni dettagli come i prezzi, prima ancora della presentazione vera e propria del gioco.