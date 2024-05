The Legend of Zelda, un rumor in codice suggerisce l'arrivo di un gioco con Zelda protagonista

Il suo tweet recita : "Tears of the kingdom aveva un grande design di Zelda. Penso che siamo in grave ritardo per un gioco in cui Zelda è il personaggio principale. Mi sembra che un'avventura di Hyrule come questa sia qualcosa che i fan vogliono, è il momento giusto."

Per il momento è solo un rumor e nulla più e proviene da un tweet "sospetto" di PapaGenos . L'utente non è un vero e proprio leaker, ma è la fonte che ha condiviso informazioni corrette su Metroid Prime Remastered e Mario vs. Donkey Kong in passato.

Nintendo si sta preparando all'arrivo della sua prossima generazione di console e sullo sfondo sta certamente lavorando a vari giochi. Uno di questi potrebbe essere un capitolo di The Legend of Zelda nel quale l'eroina che dà il nome saga è la vera protagonista , controllata dal giocatore.

Cosa si nasconde nel tweet su Zelda

Link sarà il nostro eroe, ma Zelda merita più spazio nei videogiochi che portano il suo nome

A un primo impatto potreste pensare che il messaggio di PapaGenos sia generico e che voglia solo sottolineare come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom proponga una piacevole versione della principessa.

Il problema è che il messaggio nasconde un segreto: usando le maiuscole inserite in modo apparentemente casuale si forma la scritta "THIS IS A HINT" ovvero "questo è un indizio".

Non è ovviamente una conferma, ma è curioso che una fonte che ha condiviso informazioni corrette su nuovi giochi di Nintendo pubblichi un messaggio di questo tipo. Potrebbe essere solo un modo per attirare l'attenzione in modo indiretto, ma pare improbabile.

Inoltre, Nintendo ha da poco pubblicato un gioco con protagonista una principessa (Princess Peach: Showtime!) e potrebbe aver deciso di crearne anche un gioco su Zelda, così da portare ancora più femminilità nel suo parco titoli.

A giugno vi sarà un Nintendo Direct, quindi forse quello sarà il momento giusto per scoprire qualcosa a riguardo.