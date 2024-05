Joy-Con: 2 cause legali per il 'drift' dei controller Nintendo Switch sono state archiviate

Due importanti cause legali legate al 'drift' dei Joy-Con di Nintendo Switch sono state archiviate dai tribunali statunitensi. Secondo Game File, Diaz vs. Nintendo e Carbajal vs. Nintendo, intentate nel 2019 e nel 2020, sono state entrambe archiviate. Le cause sostenevano che Nintendo avesse consapevolmente venduto controller difettosi. Sia Nintendo che i genitori che hanno intentato le cause per conto dei loro figli hanno chiesto l'archiviazione dei casi.

Il 'drift' è un fenomeno legato agli analogici dei controller. In breve, il controller percepisce un input da parte del giocatore, sebbene questo non stia toccando le levette. Il risultato è visibile in un gioco in cui il giocatore controlla il movimento del personaggio o delle telecamere: questi si muovono da soli oppure non rispondono correttamente alla direzione decisa dal giocatore.

Il 'drift' può essere causato da difetti del controller, ma spesso è legato all'usura e alla presenza di polvere o particolati di varia natura, magari la stessa plastica interna dell'analogico che col continuo movimento si è parzialmente rotta. Nel caso dei Joy-Con il problema è stato esteso e ha quindi fatto clamore, ma è qualcosa che accade potenzialmente con tutti i controller.