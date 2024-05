Xbox Game Pass: 6 giochi lasceranno il catalogo alla fine di maggio

Considerando la quantità di titoli immessi, il bilancio continua ad essere decisamente positivo, ma tra i partenti ci sono alcuni giochi di notevole interesse, su cui può essere consigliabile concentrarsi prima che escano dal servizio in abbonamento.

Con l'annuncio dei nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass , ci troviamo a fare i conti anche con le partenza, nella fattispecie 6 giochi lasceranno il catalogo alla fine di maggio 2024 , vediamo dunque di cosa si tratta.

Su cosa conviene concentrarsi?

Chicory: A Colorful Tale è un gioco dal look molto particolare

Tra questi ci sono alcuni giochi di sicuro interesse, in particolare Chicory: A Colorful Tale è una piccola avventura che consigliamo veramente a tutti e che è stata valutata molto positivamente dalla critica, grazie alla sua creatività e alla capacità di integrare diversi elementi di gameplay.

Per il resto, JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle è un buon picchiaduro che sicuramente non può mancare nella libreria degli appassionati del manga di Araki, dunque se rientrate nella categoria il consiglio è almeno di provarlo, ma anche semplicemente procedere all'acquisto sfruttando lo sconto applicato ai giochi che fanno ancora parte del catalogo di Game Pass.

Nel frattempo, vi ricordiamo l'annuncio sui giochi in arrivo nella seconda metà di maggio in Xbox Game Pass, collegato all'elenco delle defezioni in questione.