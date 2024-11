Phil Spencer lancia una frecciata a PS5 Pro: "Non faremo crescere il mercato con console da mille dollari"

Il riferimento è chiaramente a PlayStation 5 Pro , che ha fatto parecchio discutere per via del prezzo e sembra strizzare l'occhio all'idea di un mercato per certi versi elitario, sostanzialmente meno accessibile rispetto a quanto accaduto finora.

"Per raggiungere nuovi giocatori dobbiamo essere creativi e adattarci a nuovi modelli di business, nuovi dispositivi, nuovi modi per accedere alle esperienze", ha detto Spencer. "Non faremo crescere il mercato con console da mille dollari ."

Il prezzo di PS5 Pro è colpa di Xbox?

Le parole di Phil Spencer fanno riflettere, perché se è vero che Microsoft non avrebbe puntato su quel tipo di strategia per un eventuale upgrade mid-gen, è chiaro che il prezzo di PS5 Pro dipende anche e soprattutto dalla mancata concorrenza, da una situazione in cui Sony ha ritenuto di poter "osare" visto che non aveva nessuno con cui confrontarsi.

Phil Spencer

A questo punto sarà davvero interessante capire in che modo la casa di Redmond vuole muoversi, sebbene la nuova campagna pubblicitaria non faccia ben sperare sul fronte dell'hardware a marchio Xbox, che finisce per essere sminuito sul piano comunicativo.

Stando alle voci circolate finora, l'idea è quella di lanciare la prossima Xbox nel 2026, giocando d'anticipo rispetto a PS6 e provando in questo modo a riproporre l'approccio vincente di Xbox 360, si spera anche a fronte di un prezzo di vendita competitivo.