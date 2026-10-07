Il case NZXT H3 Flow è in promo con la Festa delle Offerte Prime: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del case NZXT H3 Flow: l'offerta prevede uno sconto attivo del 30% per un costo finale d'acquisto di 56€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: NZXT H3 Flow è un case micro-ATX progettato per offrire un buon equilibrio tra dimensioni compatte e possibilità di installare componenti ad alte prestazioni. Il formato salvaspazio permette di realizzare una configurazione potente senza occupare troppo spazio, rendendolo adatto a diverse esigenze di assemblaggio.
Ulteriori dettagli sul case
caratterizzati da una maglia in acciaio ultra-fine, studiata per favorire il passaggio dell'aria e, allo stesso tempo, filtrare efficacemente la polvere. A questo si aggiunge un sistema di raffreddamento versatile, con supporto per un radiatore fino a 280 mm nella parte anteriore e uno da 240 mm nella parte superiore.
Il case può inoltre ospitare fino a sette ventole, offrendo diverse possibilità per organizzare il sistema di raffreddamento in base alla configurazione scelta. Di serie è presente una ventola posteriore F120Q (CV), che contribuisce a creare un flusso d'aria di scarico già dall'installazione. Nonostante il formato compatto, l'NZXT H3 Flow è compatibile con schede grafiche di grandi dimensioni.