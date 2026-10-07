Il case NZXT H3 Flow è in promo con la Festa delle Offerte Prime: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del case NZXT H3 Flow: l'offerta prevede uno sconto attivo del 30% per un costo finale d'acquisto di 56€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: NZXT H3 Flow è un case micro-ATX progettato per offrire un buon equilibrio tra dimensioni compatte e possibilità di installare componenti ad alte prestazioni. Il formato salvaspazio permette di realizzare una configurazione potente senza occupare troppo spazio, rendendolo adatto a diverse esigenze di assemblaggio.