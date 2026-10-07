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Il monitor portatile MSI Pro è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del monitor portatile MSI Pro al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   07/10/2026
Monitor portatile MSI

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del monitor portatile MSI Pro: l'offerta prevede uno sconto del 21% per un costo totale e finale di 89€ (minimo storico). Puoi acquistarlo tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: MSI PRO MP165A E6 è un monitor portatile pensato per chi ha bisogno di ampliare lo spazio di lavoro anche fuori dall'ufficio. Il pannello IPS da 15,6 pollici offre una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel, un angolo di visione di 178° e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, con un tempo di risposta di 4 ms GtG.

Ulteriori dettagli sul monitor

Grazie al formato compatto, il monitor può essere utilizzato come secondo schermo per un laptop, permettendo di ampliare il display oppure duplicare quello principale. Il profilo misura appena 1,38 cm, mentre il peso di 0,78 kg lo rende particolarmente semplice da trasportare, anche durante i viaggi di lavoro.

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Il PRO MP165A E6 integra inoltre diverse tecnologie pensate per rendere più confortevole la visione. La certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort si affianca alle funzioni Less Blue Light e Anti-Flicker, mentre il trattamento antiriflesso contribuisce a una gestione più pratica dello schermo. Tramite MSI Display Kit è inoltre possibile accedere a modalità Eco, profili di visualizzazione, funzioni per il multitasking e HDCR.

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