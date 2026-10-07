Inkulinati è tornato! La stravagante tattica medievale è quasi regalata su Instant Gaming

Gli amanti dei giochi di strategia bizzarri possono rimediare agli errori del passato e recuperare Inkulinati a una cifra irrisoria su Instant Gaming . Lo store applica un taglio del 96% sul prezzo di listino di 25 euro, portando la cifra netta a 1,09 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% prevista per l'Italia, la spesa finale al checkout diventa di 1,33 euro. Il risparmio effettivo calcolato sul prezzo originale è quindi di 23,67 euro. Attualmente anche Steam propone il titolo in saldo con un taglio del 70%, ma l'offerta presente sul negozio di key garantisce un prezzo più basso. Trovate il box o il link per procedere al riscatto proprio qui .

Il gameplay tattico, lo stile medievale e il supporto Steam per Inkulinati

In Inkulinati la battaglia si combatte direttamente sulle pagine di un manoscritto medievale. Voi vestirete i panni di un Maestro dell'Inchiostro Vivente, guidando eserciti composti da animali surreali come conigli armati e lumache giganti. Il sistema di gioco è quello di uno strategico a turni in cui la posizione delle unità, la gestione delle risorse di inchiostro e l'uso di abilità specifiche determinano l'esito dello scontro. Oltre a comandare le truppe sul campo, potrete intervenire direttamente con colpi di mano per spostare i nemici o farli cadere fuori dai margini della pagina.

L'aspetto visivo attinge a piene mani dall'umorismo grottesco tipico dei testi del Medioevo. La campagna per giocatore singolo si affianca alle sfide locali in PvP, offrendo opzioni tattiche molto variegate e un buon livello di sfida. La chiave acquistata sblocca il titolo direttamente su Steam, assicurando la piena compatibilità sia con i PC Windows che con i sistemi Mac.