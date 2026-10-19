Battaglie medievali a colpi d'inchiostro e non solo: Inkulinati per PC e Mac torna in sconto su Instant Gaming

Oggi potete cimentarvi in duelli tattici ispirati ai manoscritti del Medioevo a una cifra irrisoria: Inkulinati per PC e Mac torna infatti protagonista di un forte sconto su Instant Gaming. Lo store espone un taglio a schermo del 94% rispetto ai canonici 25 euro di listino, posizionando il prezzo netto ad appena 1,59 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% prevista per l'Italia sulle chiavi digitali, il costo al momento del saldo equivale a 1,94 euro. Il confronto con il prezzo base evidenzia uno sconto reale del 92%, traducendosi in un risparmio effettivo di 23,06 euro. Trovate il box in alto o il link qui per accedere subito all'offerta.
Bestiari stravaganti, inchiostro vivente e tattica a turni in Inkulinati
Il gioco vi mette nei panni di un maestro miniatore appartenente al leggendario ordine degli Inkulinati, capace di dare vita ai disegni tracciati sui margini dei tomi antichi. Il sistema di combattimento si svolge su pergamene bidimensionali a turni: ogni mossa richiede la gestione dell'Inchiostro Vivente, la risorsa necessaria per schierare e muovere le vostre bestie. Il bestiario pesca a piene mani dall'umorismo bizzarro e grottesco dei codici medievali autentici, mettendovi al comando di conigli assassini armati di lancia, cani spadaccini, lumache che inghiottono avversari e asini musicisti capaci di stordire le truppe nemiche.
Oltre a guidare le creature, interverrete direttamente sul campo di battaglia attraverso la mano del maestro. Potrete schiacciare le truppe avversarie con un pugno, posizionare ostacoli d'inchiostro, curare i vostri guerrieri o spingere le unità rivali fuori dai margini della pagina per eliminarle all'istante. La campagna in giocatore singolo adotta una struttura roguelike che vi porterà a sfidare figure storiche e mitologiche come la Morte o Dante Alighieri, mentre la modalità duello permette di sfidare gli amici in locale. La chiave acquistata sblocca il titolo direttamente nella libreria Steam, garantendo il supporto completo per computer Windows e sistemi Mac.