Red Dead Redemption 2 riceve una specie di Nemesis System in stile l'Ombra di Mordor, con una mod

Uno degli elementi che hanno reso celebri La Terra di Mezzo: L'ombra di Mordor e il suo seguito, L'Ombra della Guerra era sicuramente il Nemesis System, una tecnologia che aveva un grande potenziale di applicazione nei videogiochi e che non potremo più vedere in azione in quella forma precisa: a meno che non ci pensino i modder, ovviamente, ed è quello che sta accadendo con la mod enRAGE per Red Dead Redemption 2.
Il Nemesis System gestiva l'intelligenza artificiale dei nemici nel mondo di gioco in maniera che questa reagisse in varie maniere in base alle azioni del giocatore, per cui la progressione in un open world derivava dalle azioni intraprese dall'utente e dalle reazioni di NPC e nemici, in un'evoluzione piuttosto credibile.
Caratteri diversi, fazioni e organizzazione sociale
Qualcosa del genere può provenire però dalla zona grigia delle mod, dove i brevetti magari hanno meno incidenza e gli sviluppatori amatoriali possono concentrarsi maggiormente su alcune idee specifiche, cercando soluzioni alternative per poterle attuare.
Il modder Nicklovin99, per esempio, è riuscito ad applicare una sorta di Nemesis System a Red Dead Redemption 2 con la mod chiamata enRAGE e disponibile su Nexus Mods, ancora da perfezionare ma comunque già in grado di arricchire in maniera sensibile il mondo di gioco.
L'idea è di dare a ogni NPC un nome, una personalità e un modo di pensare che derivano da prima dell'incontro con il protagonista, ma che subiscono influssi anche da quest'ultimo, in modo tale che ogni NPC ricorderà il suo incontro o scontro con il personaggio principale e agirà di conseguenza.
"Chiunque incontri nel West può diventare il tuo nemico giurato", si legge nella descrizione della mod. "Se derubi un uomo, lo picchi, lo insulti o spari al suo cavallo, potrebbe non dimenticarlo mai. Ha un nome, un carattere, una famiglia e una storia che risale a molti anni prima che ti incontrasse, e un giorno verrà a cercarti".
Oltre alle caratteristiche applicate a ogni singolo personaggio, che può diventare più forte fino ad essere una vera e propria "nemesi" col tempo, la mod introduce anche un sistema sociale particolare e stratificato.
Ogni NPC fa parte di una di otto "fazioni", per così dire: ognuna di queste ha un leader, tre livelli di "ufficiali" e altri uomini al di sotto, cosa che introduce una sorta di rapporto gerarchico e sociale ulteriore. Quest'ultimo può essere modificato o sconvolto dalle azioni del giocatore, che per esempio può eliminare alcuni elementi della fazione, generando una reazione a catena che porta a riorganizzazioni e anche modifiche sostanziali nel comportamento del gruppo.