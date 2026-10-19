Red Dead Redemption 2 riceve una specie di Nemesis System in stile l'Ombra di Mordor, con una mod

Uno degli elementi che hanno reso celebri La Terra di Mezzo: L'ombra di Mordor e il suo seguito, L'Ombra della Guerra era sicuramente il Nemesis System, una tecnologia che aveva un grande potenziale di applicazione nei videogiochi e che non potremo più vedere in azione in quella forma precisa: a meno che non ci pensino i modder, ovviamente, ed è quello che sta accadendo con la mod enRAGE per Red Dead Redemption 2.

Il Nemesis System gestiva l'intelligenza artificiale dei nemici nel mondo di gioco in maniera che questa reagisse in varie maniere in base alle azioni del giocatore, per cui la progressione in un open world derivava dalle azioni intraprese dall'utente e dalle reazioni di NPC e nemici, in un'evoluzione piuttosto credibile.

In sostanza, simulava la vita dei nemici in maniera più profonda del solito, dando vita a situazioni particolari e a una crescita costante di questi, in grado di proporre delle sfide veramente coinvolgenti. Purtroppo, il sistema è bloccato da un brevetto registrato e, con la chiusura di Monolith Productions, la sua applicazione sembra improbabile nella sua forma originale.