Il monitor curvo AOC WQHD da 34" e 175Hz è su Amazon al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile il monitor curvo AOC WQHD da 34" a 487,36 € rispetto al prezzo mediano di 593,97 €, permettendoti di risparmiare il 18%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Ricorda che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero variare. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Gameplay fluidi e immagini immersive
Come anticipato, si tratta di un monitor curvo (1800R) per offrirti un'esperienza di gioco altamente immersiva. Il prodotto è inoltre dotato di pannello QD-OLED, quindi combina due tipi di schermo avanzati per un contrasto straordinario e tanta luminosità. Con DisplayHDR True Black 400 i neri sono più profondi e accurati, mentre il True 8 bit color offre immagini dai colori vivaci e naturali.
Troviamo inoltre la tecnologia Adaptive Sync, che adatta la frequenza di aggiornamento verticale del monitor alla frequenza di fotogrammi trasmessa dalla GPU per un gameplay ancora più fluido. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.